Recitales en Argentina 2026: todos los conciertos y eventos en este año nuevo

Bad Bunny será uno de los grandes protagonistas de los recitales de Argentina en 2026.

La agenda de recitales, shows y eventos en Argentina para 2026 comienza a tomar forma con grandes figuras internacionales y festivales históricos que regresan con nuevas propuestas. La variedad de géneros y formatos promete un año cargado de actividad cultural, con convocatorias masivas que se consolidan como hitos del calendario musical.

Lollapalooza Argentina 2026

El festival vuelve al Hipódromo de San Isidro el 13, 14 y 15 de marzo y reafirma su estatus como uno de los eventos más convocantes del país. Lollapalooza se consolidó como un fenómeno social capaz de agotar sus “early birds” aun antes de confirmar la programación. Con su grilla ya oficializada, el encuentro mantiene la apuesta por talentos emergentes, propuestas globales y experiencias multidisciplinarias.

El abono general por tres días cuesta $375.000, mientras que las entradas por jornada individual están disponibles a $195.000.

El Lollapalooza dirá presente en Argentina en 2026.

Cosquín Rock 2026

La nueva edición del clásico festival será el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo del Valle de Punilla. El Día 1 contará con Abel Pintos, Babasónicos, Bersuit, Ciro y los Persas y Franz Ferdinand. El Día 2 reunirá a Airbag, Divididos, Fito Páez, Las Pastillas del Abuelo y Trueno.

El abono para ambas jornadas se encuentra a $340.000 y las entradas por día cuestan $185.000. El encuentro se mantiene como uno de los recitales más importantes del verano cordobés, con una grilla que combina artistas locales e internacionales.

Bad Bunny

El 13, 14 y 15 de febrero el artista puertorriqueño realizará tres shows completamente agotados en Argentina. La gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” recorrerá 23 países y concluirá en julio de 2026.

Tras el éxito masivo de su residencia en Puerto Rico, con más de 400.000 tickets vendidos, el tour propone un espectáculo inmersivo que celebra la identidad y cultura de sus raíces. Su presencia en Argentina marca uno de los eventos latinos más relevantes del año.

Bad Bunny agotó sus tres funciones en febrero y encabezará uno de los espectáculos latinos más esperados del año

AC/DC

La legendaria banda de rock se presentará el 23, 27 y 31 de marzo, con todas las fechas agotadas. La continuación de la gira “POWER UP”, que lleva el nombre del álbum que alcanzó el número uno en 21 países, incluirá paradas en Brasil, Argentina y Chile, entre otras ciudades globales.

Con Angus Young, Brian Johnson y la formación vigente, el regreso del grupo consolida uno de los recitales más esperados del calendario 2026.

AC/DC tocará en Argentina.

Alejandro Sanz

El artista español vuelve al Campo de Polo el 6 de marzo con su tour “¿Y ahora qué?”, al que se sumó una segunda fecha el 7 de marzo tras agotarse la primera.

Las entradas van desde $65.000 hasta $220.000. El tour acompaña el lanzamiento de “¿Y AHORA QUÉ +?”, álbum que incluye colaboraciones con figuras destacadas y genera fuerte expectativa entre el público latinoamericano.

Con nuevas giras, discos recientes y producciones de alto impacto, el año se perfila como uno de los más intensos para la escena musical del país.

Chayanne

El cantante puertorriqueño regresará a Buenos Aires el 13 de marzo con su “Bailemos Otra Vez Tour”, en el Estadio Vélez. La gira incluye canciones de su nuevo disco y clásicos como “Torero”, “Dejaría Todo” y “Provócame”.

Reconocido como uno de los artistas latinos más influyentes, su presentación se posiciona entre los shows más esperados del año.

No Te Va Gustar

La banda uruguaya ofrecerá un recital en el Estadio de Ferro el 25 de abril, con entradas entre $55.000 y $120.000. Será la presentación oficial en Buenos Aires de Florece En El Caos, su nuevo disco.

Este concierto dará inicio a una gira nacional con más de 30 fechas, consolidando uno de los eventos destacados del rock rioplatense.

Korn

El grupo de nü metal llegará el 10 de mayo a Parque Sarmiento, con tickets desde $115.000 a $255.000. La banda retornará al país después de nueve años y promete un despliegue que recorrerá más de tres décadas de trayectoria.

El concierto forma parte de una gira latinoamericana que incluye países como Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil y México, y será uno de los shows más convocantes del género en 2026.