La llaman la ruta más peligrosa de Argentina y tiene 263 kilómetros: dónde queda y su historia

La Ruta Nacional 52 atraviesa diversos puntos de las provincias de Salta y Jujuy en sus 263 kilómetros de extensión. Este camino es conocido por ser "el más peligroso" de Argentina, así como también por sus pintorescos paisajes. La vía tiene su inicio en la intersección de la Ruta Nacional 9, dentro de la localidad jujeña de Purmamarca y finaliza en el Paso de Jama, sobre la Cordillera de los Andes, en el límite internacional entre Argentina y Chile.

Pese a su particular apodo, cada kilómetro de esta ruta es por demás llamativo y es un pequeño tramo, de 43 kilómetros de longitud, el que le debe su atemorizante alias.

El sector más famoso de la Ruta Nacional 52, reconocido por su belleza y peligrosidad, es Cuesta de Lipán. Este tramo de la ruta se describe como un camino de cornisa, el cual tiene un trazado zigzagueante en el que predominan las curvas cerradas. A su vez, está repleto de pendientes debido a sus 2.200 metros sobre el nivel del mar, que terminan ascendiendo hasta los 4.170 metros.

Cabe destacar que este sendero está abierto al tránsito durante todo el año y que el mismo se encuentra completamente asfaltado, lo que lo diferencia de otros caminos de montaña cercanos.

Qué lugares son atravesados por la Ruta Nacional 52

Esta ruta tiene su inicio en la provincia de Jujuy, de la cual abarca unos 86 kilómetros. En dicho territorio provincial, atraviesa el Departamento de Tumbaya que incluye los sectores de Purmamarca, La Ciénaga y la ya mencionada Cuesta de Lipán.

Continuando su recorrido, la calzada ingresa a Salta: en su primer tramo dentro de la provincia del noroeste argentino cubre unos escasos 24 kilómetros, dentro del Departamento de La Poma y luego, vuelve a ingresar a Jujuy. Posteriormente, llega a su sector más extenso dentro de la provincia de Salta, más precisamente en el Departamento de Susques, dentro del cual integra 153 kilómetros.

Una de las particularidades de "La 52" es que está unida con la Ruta 27 de Chile, la cual avanza hasta San Pedro de Atacama. Por este motivo, muchos turistas tras atravesar por completo esta ruta y descubrir todos sus paisajes y peculiaridades, cruzan la Cordillera de los Andes y continúan su recorrido en el país vecino. Los más aventureros incluso llegan a viajar hasta la ciudad de Antofagasta, también conocida como "La Perla del Norte", por su importante papel en la minería del cobre y del salitre.