La flamante ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, Alejandra Monteoliva, fue nombrada formalmente tras la renuncia de Patricia Bullrich, quien asumirá como senadora y será la próxima jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. Su carrera está marcada en la gestión estatal y en el campo de las políticas públicas y la seguridad ciudadana, tanto en Argentina como también en otros países de la región.

Según su perfil profesional, Monteoliva es politóloga egresada de la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional por la Universidad de los Andes, Bogotá. Su formación académica se complementa con una carrera docente en distintas universidades latinoamericanas y con la dirección de programas de investigación vinculados a la gobernabilidad y la seguridad.

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad de Milei

En el plano profesional, se desempeñó como directora del Observatorio del Delito y la Violencia de la Provincia de Córdoba y como responsable de Planificación y Capacitación en el Ministerio de Seguridad provincial. También asesoró a la Policía Nacional de Colombia en materia académica y curricular, y trabajó como consultora para organismos multilaterales como la OIT, la OPS y la cooperación alemana GIZ.

Alejandra Monteoliva: una carrera ligada al ámbito estatal y cursos de “seguridad ciudadana”

Su recorrido muestra un rasgo constante: Monteoliva estuvo casi siempre ligada al ámbito estatal. Desde ministerios y universidades hasta organismos internacionales, su carrera se forjó dentro de estructuras públicas y programas institucionales. Incluso cuando incursionó en el sector privado, como asesora en responsabilidad social corporativa para Goldcorp Canadá, lo hizo en proyectos vinculados a la gestión pública y el desarrollo local.

Lo llamativo es que hace aproximadamente un año realizó un curso online sobre cobertura de seguridad ciudadana dictado por una universidad estadounidense que ofrece capacitaciones para periodistas, algunas gratuitas y otras pagas.

Antes de ser nombrada nueva ministra de Seguridad nacional, desde junio del año pasado Monteoliva era la secretaria de Seguridad Nacional de la cartera que tenía como titular a Bullrich. Mientras que entre 2020 y 2024 se encargó de las operaciones de Seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos.