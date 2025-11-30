40 despidos por el cierre de una importante fábrica de muebles

40 despidos por el cierre de una fábrica de muebles.

Producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, 40 trabajadores de una importante fábrica de muebles fueron despedidos. La empresa decidió cerrar toda una línea de producción y los empleados quedaron en la calle.

Se traba de Color Living, que anunció que dejará de producir en su planta de Pacheco, argumentando que la caída del consumo y la apertura de importaciones los llevaron a tomar esta decisión.

"Nos había convocado que había bajado la demanda y habían cortado con los 3 empleos que estaban a prueba. Ahora tomaron esta decisión de echar a todo el personal de producción, que es carpintería y costura, y alegan que no pueden seguir manteniendo esta planta", explicaron desde el Sindicatos de Trabajadores Madereros Zona Norte.

El gremio aseguró que llevará el reclamo al Ministerio de Trabajo y sospecha que la planta de Pacheco pasará a funcionar como un centro de logística para distribuir productos que traigan desde el exterior.

Qué pasará con los 400 empleados de Color Living de Córdoba

Además de la planta que cerró, Color Living tiene otra más grande que opera en Córdoba, con 400 empleados, pero por el momento no se vería afectada por esta decisión de la empresa, aunque tras los 40 despidos hay temor por parte de los trabajadores.

Color Living, acumula más de 40 años de presencia en el rubro y cuenta con una producción anual de 90.000 unidades, pero desde la firma sostuvieron que la caída de la demanda, la reducción de ventas y el enfriamiento de la economía, volvieron inviable sostener la producción en la planta de Pacheco.

"Habían dicho que cayó la demanda y ya habían cortado los contratos de prueba. Ahora directamente echaron a todo el personal de producción y alegan que no pueden mantener más esta planta", agregaron desde el sindicato.

La caída del consumo afecta a toda la industria y sumada a la apertura de importaciones se volvieron un combo letal. Sólo en este último mes se dieron casos similares como en Essen, que despidió a 30 trabajadores, Whirpoll que hizo lo propio con más de 200, la fábrica de alternadores y grupos electrógenos BDT que echó a 37 empleados, por citar algunos exemplos.

En todos los casos se vive la misma realidad, empresas que importan sus productos tras la apertura que impulsó el gobierno de Javier Milei, y despiden a la mano de obra, dejando a miles de familias sin su fuente de ingresos.