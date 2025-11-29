Cuántas Copa Libertadores tiene Palmeiras: los títulos del Verdao en su historia

Felipe Melo levantando la Copa Libertadores en 2020.

Hablar del Palmeiras es referirse a uno de los clubes más grandes de Brasil. Uno de los 12 gigantes que tiene este país y de los cuatro más importantes del estado de San Pablo, donde también se encuentran el Corinthians, el Santos y el propio Sao Paulo. El Verdao se destaca tanto a nivel nacional como en lo internacional, donde consiguió destacarse desde sus comienzos como uno de los equipos participantes.

En la actualidad, es el equipo que más veces ha ganado el Brasileirao, con 12 conquistas. Y en su estado es uno de los equipos más fuertes, aunque no el único. Su gran clásico lo protagoniza con el Corinthians y es considerado por muchos el tercer equipo más popular del país, por detrás del Timao y el Flamengo. Su historia, repleta de campeonatos, se ha acrecentado en los últimos años con Abel Ferreira de técnico, con quien logró ganar dos Libertadores de forma consecutiva.

Las Copas Libertadores ganadas por Palmeiras

El Palmeiras ganó la Copa Libertadores en tres ocasiones: 1999, 2020 y 2021. Junto a Sao Paulo, Santos, Gremio y Flamengo, todos ellos con tres consagraciones, son los equipos brasileños con más títulos en el certamen sudamericano. Aunque esta historia, como fue antes dicho, fue fortalecida en el último tiempo. Antes llegó a la final de 1961 (perdió con Peñarol), en 1968 (no pudo contra Estudiantes de La Plata) y 2000 (cayó frente a Boca), pero hasta hace poco solo había conquistado el certamen una vez.

La primera Libertadores de Palmeiras en 1999.

Su primer título lo consiguió tras vencer en la final por penales al Deportivo Cali de Colombia. Luego, superó en 2020 al Santos en el Maracaná y en 2021 al Flamengo en el Centenario de Montevideo. Y en las últimas ediciones, supo mantenerse siempre entre los protagonistas, siendo más de una vez semifinalista. Esto lo coloca como uno de los grandes clubes de la última década.

Todos los títulos del Palmeiras

Campeonatos internacionales:

Copa Libertadores : 1999, 2020, 2021

Copa Mercosur : 1998

Recopa Sudamericana: 2022

Campeonatos nacionales:

1960, 1967 (Torneo Roberto Gomes Pedrosa), 1967 (Taça Brasil), 1969 (Robertão), 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023.

Copa de Brasil:

1998, 2012, 2015, 2020.

Torneos Estaduales/Campeonato Paulista