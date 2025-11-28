3 consejos para ganarle al verano gracias al Black Friday

Cetrogar compartió una serie de recomendaciones para aprovechar las ofertas de manera inteligente.

Con el Black Friday 2025 a la vuelta de la esquina —del 28 al 30 de noviembre— Cetrogar compartió una serie de recomendaciones para aprovechar las ofertas de manera inteligente y llegar preparados a un verano que, según pronósticos recientes, será especialmente caluroso. La elección correcta del aire acondicionado no solo impacta en el confort diario, sino también en el consumo eléctrico y el presupuesto familiar, por lo que conviene evaluar bien antes de comprar.

En este contexto, la cadena de retail acercó tres consejos esenciales para quienes estén buscando renovar o sumar un equipo durante las promociones del fin de semana. Las sugerencias abarcan eficiencia energética, capacidad de climatización y alternativas de financiación, tres factores clave en un mercado donde los precios y el consumo se volvieron determinantes.

Los 3 consejos de Cetrogar para aprovechar el Black Friday

1. Priorizar el ahorro energético

El primer punto es optar por equipos con clasificación energética A, A+ o superior, una decisión que permite reducir el consumo eléctrico y apostar por un uso más sustentable. Modelos como los splits Philco o dispositivos con tecnología inverter —como el aire acondicionado BGH— logran un ahorro extra al ajustar automáticamente la potencia según la temperatura del ambiente.

Esta característica no solo recorta el gasto mensual en la boleta, sino que también prolonga la vida útil del equipo gracias a un funcionamiento más estable y eficiente.

2. Elegir la capacidad adecuada según el ambiente

La potencia del aire acondicionado debe elegirse en función del espacio a climatizar. Como referencia, se calculan entre 100 y 140 watts por metro cuadrado en ambientes bien aislados, y entre 140 y 160 watts cuando hay mayor exposición al sol. Apostar por la capacidad correcta permite enfriar de manera uniforme y evita que el equipo trabaje forzado, algo que incrementa el consumo y reduce el rendimiento.

En las sucursales de Cetrogar, el personal especializado puede orientar a cada cliente según el tamaño del ambiente, el uso diario y la incidencia del sol en la vivienda.

3. Comparar precios y aprovechar financiamiento

El precio final es importante, pero también lo son los planes de pago. Cetrogar ofrece beneficios tanto en su tienda online como en sus más de 115 sucursales, donde se encuentran opciones como 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 40%. Además, la cadena cuenta con Cetro Crédito, un sistema de financiación propia que permite comprar sin tarjeta en hasta 24 cuotas fijas o 18 cuotas fijas con la primera cuota a los 30 días.

Con estas recomendaciones, los usuarios podrán evaluar mejor qué aire acondicionado se adapta a sus necesidades y aprovechar el Black Friday para preparar la casa de cara a un verano que promete temperaturas exigentes.