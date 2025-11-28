Franco Colapinto larga último en la Sprint de Qatar en la Fórmula 1 y estalló de bronca contra Alpine: "Frustrante"

Colapinto larga último en la Sprint de Qatar en la Fórmula 1 y estalló de bronca

Franco Colapinto volvió a luchar este viernes 28 de noviembre contra su propio auto en el Gran Premio de Qatar, el anteúltimo de la temporada en la Fórmula 1. El piloto argentino del equipo francés no sólo culminó en el último lugar de la práctica libre, sino que además formó parte de la clasificación de cara a la Sprint de este sábado en la máxima categoría del automovilismo. Después de esta última, el pilarense habló con ESPN y reveló los motivos por los que no rindió como esperaba con una fuerte crítica a la escudería.

Después de varios giros en el suelo donde la Selección Argentina de fútbol masculino se consagró campeona del mundo, Colapinto cerró su participación con un mejor tiempo de 1:22:364, con el que lamentablemente quedó lejos de Oscar Piastri, quien se quedó con la pole. De esta manera, no le será fácil sumar puntos en la mencionada carrera, aunque obviamente tendrá la oportunidad de hacerlo el domingo en la misma pista y antes de ello habló de los problemas que atraviesa con su monoplaza.

La bronca de Colapinto contra Alpine tras quedar en el puesto 20 para la Sprint del GP de Qatar

"No tuve grip en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos. Tuvimos que cambiarlo pero no tenemos más, entonces son los pisos otra vez con poca carga y fue lo que más complicó. Hay que entender, es lo que hay y lo que tenemos", esbozó Colapinto en diálogo con Juan Fossaroli para la señal de Disney haciendo referencia a lo complicado que fue este viernes en la F1.

A su vez, el piloto argentino añadió que "eso te saca confianza, no te da esa estabilidad de entrada que es lo que necesitás en la Fórmula 1. Fuimos los dos lentos y muy lejos, en mí caso un poco más complicado porque es un poco más de grip puro y puntos de carga que no tengo. Es lo más frustrante pero bueno, hay que enfocarse en hacer lo mejor mañana y será lo que deba ser". Por último, dejó en claro que si bien es un problema que tienen varios equipos, en Alpine es mucho más y será "un finde complicado para los dos" y que "el hecho de no sentir grip y no tener esa carga no te hace disfrutar manejar, es un auto complicado de llevar, inestable y no se siente rápido".

Franco Colapinto explotó contra Alpine tras la jornada de este viernes 28 de noviembre

Cómo se larga la carrera sprint del sábado en la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren). George Russell (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Fernando Alonso (Aston Martin). Yuki Tsunoda (Red Bull Racing). Max Verstappen (Red Bull Racing). Kimi Antonelli (Mercedes). Carlos Sainz (Williams). Charles Leclerc (Ferrari). Alex Albon (Williams). Isack Hadjar (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Esteban Ocon (Haas). Lance Stroll (Aston Martin). Liam Lawson (Racing Bulls). Lewis Hamilton (Ferrari). Pierre Gasly (Alpine). Franco Colapinto (Alpine).

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el GP de Qatar, que se realizará en el Circuito Internacional de Lusail bajo el formato sprint. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la penúltima fecha del campeonato: