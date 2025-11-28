Colapinto terminó decimoquinto en Las Vegas.

Aunque no hubo un accidente como el de la clasificación con el Williams en 2024, el GP de Las Vegas de la Fórmula 1 no resultó bueno para Franco Colapinto el fin de semana pasado, especialmente por lo sucedido en la largada. El pilarense había quedado en el decimoquinto lugar de la grilla de partida tras ser eliminado en la Q2 y se disponía a recuperar posiciones al momento de la largada de la carrera del domingo.

De hecho, el incidente entre Gabriel Bortoleto y Lance Stroll, que también afectó a Pierre Gasly, puso al piloto argentino ante la posibilidad de ganar varios lugares, pero el toque con Alex Albon le rompió el difusor del A525 y perdió rendimiento aerodinámico. Como consecuencia, Colapinto fue el último en cruzar la línea de meta por los daños en el monoplaza, algo que no lo salvó de las críticas en los medios especializados.

Como cada fin de semana de carrera, el analista Edd Straw de The Race hace un resumen del rendimiento de cada piloto y, en esta oportunidad, ubicó al pilarense en el decimosexto puesto de su ranking. “Si bien Colapinto no tenía el ritmo suficiente para unirse a su compañero de equipo Alpine en la Q3, probablemente habría colocado el auto en la sexta fila si no fuera por una vuelta desordenada en las curvas 14 y 16”, comenzó el británico con relación a la clasificación.

Para el periodista, Colapinto se mostró más lento que Pierre Gasly el sábado, pero el domingo fue un rotundo fracaso por lo sucedido en el momento de la largada. “Su carrera fue un fracaso, ya que sufrió daños en el difusor cuando Alex Albon lo impactó por detrás tras frenar en seco en la curva 1”, mencionó Straw, que aseguró que solamente tuvo en cuenta la clasificación para hacer su análisis debido al accidente en la carrera.

Ahora bien, el veredicto final del especialista fue que Franco “no está al nivel de Gasly en la clasificación”. En cuanto al francés, Straw resaltó que fue “rápido, pero desafortunado” por lo sucedido en el comienzo de la carrera. De ahí que su evaluación se haya dirigido a la clasificación por haber llevado al A525 a la Q3, aunque resaltó que no llegó a mostrarse cómodo con los neumáticos intermedios de lluvia.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

El mejor de Las Vegas

Siguiendo con el análisis de The Race, Straw consideró que el mejor piloto del último fin de semana fue Max Verstappen, quien llevó al RB21 al segundo lugar de la grilla de partida. “Verstappen hizo una buena salida y a pesar de ser cubierto por el combativo Norris, tomó la delantera cuando el piloto de McLaren cometió un error. Desde allí, controló la carrera de manera magnífica a pesar de que existía la amenaza de un undercut de George Russell para cerrar una victoria con clase”, afirmó el periodista.