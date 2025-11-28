Patricia Bullrich cruzó al Chiqui Tapia y a la AFA por la sanción a Estudiantes: "Casta"

La funcionaria del Gobierno Nacional apuntó una vez más contra el presidente del fútbol argentino: "La casta y la mafia de siempre".

Patricia Bullrich salió al cruce de la Asociación del Fútbol Argentino y su presidente Claudio Tapia horas después de la sanción a Estudiantes de La Plata por el "espaldazo" en el pasillo previo al duelo frente a Rosario Central. La ministra de Seguridad de la Nación realizó una publicación en la red social X en la que defendió a Juan Sebastián Verón, presidente del 'Pincha', de quien dijo que "está con el hincha de verdad"; además, apuntó contra el 'Chiqui' acusándolo de estar "con la casta y la mafia de siempre". "Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia", sentenció.

El mensaje de la funcionaria llegó tras la difusión del boletín del Tribunal de Disciplina del órgano que regula el fútbol argentino, que decreta suspensiones para los jugadores del conjunto platense que protestaron por el título de "Campeón de Liga" otorgado al 'Canalla' (dos fechas a cumplir en el próximo torneo) para la 'Bruja', por seis meses; y para el capitán Santiago Núñez, con una inhabilitación de vestir el brazalete por tres meses.

La sanción de la AFA a Estudiantes de La Plata: dos fechas de suspensión a los jugadores y seis meses a Verón

La Asociación del Fútbol Argentino sancionó con dos fechas a todos los titulares de Estudiantes de La Plata, un castigo que deberán cumplir en el próximo torneo oficial que disputen para que "no afecte la integridad de la competición en curso". La resolución del Tribunal de Disciplina se produjo días después del "pasillo" que realizaron en la previa del partido frente a Rosario Central por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025. Además, se suspendió por seis meses al presidente Juan Sebastián Verón "para toda actividad relacionada con el fútbol" y se le prohibió a Santiago Núñez la posibilidad de ser capitán del 'Pincha' durante tres meses.

El cuadro platense fue uno de los principales clubes que se mostró públicamente en contra del título otorgado al 'Canalla' como "Campeón de Liga", a pesar de la unanimidad mencionada a la hora del anuncio del organismo presidido por Claudio 'Chiqui' Tapia. "En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", expresaron desde sus redes sociales. Horas después, desde la Liga Profesional de Fútbol confirmaron que el elenco visitante tendría que realizar el pasillo al campeón, lo cual derivó en que lo hagan de espaldas en el Gigante de Arroyito.

"La casta y la mafia de siempre": un nuevo episodio en la batalla entre Bullrich y la AFA

No es la primera vez que Bullrich mantiene un cruce público con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino: en julio, la ministra de Seguridad de la Nación disparó munición gruesa cuando intimó al tesorero de la AFA para se retractara de sus críticas contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien le había deseado un "triste final". A modo de respuesta, la mano derecha de "Chiqui" Tapia publicó una extensa carta en su cuenta oficial de X contra la funcionaria, recordando su pasado en Montoneros.

"He recibido su carta documento, en la cual pretende usted señalarme los límites de la expresión y, más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye o no constituye violencia", arremetió el rosarino. "Me permito entonces rechazar en todos sus términos la totalidad de su comunicación, por improcedente, absurda y por momentos, tragicómicamente autoritaria", insistió.

La publicación de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, que desató el conflicto con Patricia Bullrich.

"Por empezar, le informo —aunque estimo que lo sabe, pero ha decidido ignorarlo— que la Constitución Nacional me garantiza el derecho a expresarme libremente", precisó Toviggino. "Eso incluye, por cierto, el derecho a desear, pensar y opinar como me plazca, incluso cuando a usted no le guste", se defendió de manera categórica.

"Desear un país libre de políticos como Ud. y Dientes Amarillos (Guillermo Francos), en mi opinión, es de persona de bien, que quiere a su patria y pretende lo mejor para sus conciudadanos. Respecto al contenido de su misiva, debo decir que resulta una ironía que usted, de todos los funcionarios disponibles, se arrogue la potestad de definir lo que es violencia", comunicó el tesorero de la AFA. "Y más aún, que lo haga sin sonrojarse, siendo parte de un Gobierno cuyo presidente, Javier Milei, afirmó públicamente —y sin desmentida suya, por cierto— que usted fue terrorista y puso bombas en jardines de infantes. Si eso no constituye violencia, quizás deba actualizar sus definiciones o bien conversar seriamente con su jefe", puntualizó.