Chiqui Tapia redobló la apuesta por la AFA vs Milei: "Me quedan muchos años más"

Después de varias idas y vueltas a través de comunicados y de tuits, finalmente el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia rompió el silencio y se defendió de las críticas redoblando la apuesta. En este sentido, el mandatario de la AFA recordó que hace 9 años está en la Asociación del Fútbol Argentino y que durante su estadía, en el país pasaron "tres presidentes y quedan muchos años más".

En la entrega de premios de Alumni, el presidente de la AFA redobló la apuesta ante las críticas, los comentarios y los dichos tanto del Gobierno Nacional, a través de Federico Sturzenegger y Javier Milei, pero también de los medios de comunicación. "No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran"., aseguró.

Con respecto a Juan Sebastián Verón apuntó: "Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad".

En ese sentido, aseguró indicó, en referencia a Estudiantes de La Plata que "Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino"