ANMAT prohibió la venta de medicamentos odontológicos por ser peligrosos para la salud

Se instruyó un sumario sanitario contra la firma y contra su director técnico.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires a la empresa Dental y Mediquil SA, al constatar que operaba sin contar con la habilitación necesaria para el tránsito interjurisdiccional.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de una investigación iniciada tras detectar la venta de medicamentos en la Ciudad de Buenos Aires por parte de una firma que no estaba autorizada a hacerlo.

Según detalla la norma, las actuaciones comenzaron cuando fiscalizadores de ANMAT tomaron conocimiento de la “comercialización de especialidades medicinales por parte de la firma ‘DENTAL Y MEDIQUIL SA’ fuera de dicha jurisdicción”, en referencia a operaciones realizadas fuera de Buenos Aires.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante una inspección en el establecimiento PROFARVET SA, una veterinaria ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hallaron facturas emitidas por la droguería investigada. La propia empresa reconoció luego como “propias y originales” esas facturas, emitidas a favor del comercio inspeccionado.

ANMAT subrayó que la firma “no se encontraba al momento de la comercialización referida (ni se encuentra actualmente) habilitada por la Administración para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos”, tal como exige la Disposición ANMAT Nº 7038/15.

El organismo recordó además que Dental y Mediquil SA ya había sido objeto de sanciones en el pasado. En ese sentido, señaló que “mediante Disposición ANMAT N° 9659/2016, se prohibió la comercialización de medicamentos fuera de la provincia de Buenos Aires”, lo que evidencia antecedentes por hechos similares.

La empresa incurrió en infracciones a la Ley de Medicamentos.

Sanción, sumario y alcance de la medida

A partir de las irregularidades detectadas, ANMAT concluyó que la empresa incurrió en infracciones a la Ley de Medicamentos y a la normativa vigente, y resolvió “prohibir la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires” hasta tanto obtenga la habilitación correspondiente. Asimismo, la disposición instruye un sumario sanitario contra la firma y contra su director técnico, por la presunta violación del artículo 2° de la Ley N° 16.463 y normas complementarias.

Además, la disposición señala que el Departamento de Control de Mercado consideró “demostrada la distribución interjurisdiccional de medicamentos”, lo que habilitó la intervención directa del organismo nacional. En ese marco, ANMAT indicó que actuó en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y dispuso dar intervención a las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al resto de las jurisdicciones.

Desde el organismo remarcaron que este tipo de medidas se adoptan para resguardar la salud pública, asegurando que la distribución de medicamentos se realice únicamente a través de canales habilitados y bajo control sanitario.