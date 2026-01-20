Alerta medicamentos: ANMAT da de baja a 54 droguerías por incumplir normas sanitarias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso una medida de alcance nacional e inhabilitó a 54 droguerías en todo el país. De esta manera, les dio de baja la habilitación que permitía el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.

La resolución, que se fundamenta en la detección de certificados de buenas prácticas de distribución vencidos y en la ausencia de trámites de renovación dentro de los plazos establecidos, busca garantizar que solo permanezcan en funcionamiento aquellas firmas que cumplen estrictamente con los requisitos normativos.

En los fundamentos de la decisión, el organismo subrayó que la baja de las habilitaciones se inscribe en el marco de las tareas de control de certificados no reinscriptos y del registro de inscripción de establecimientos, con el objetivo de proteger la salud pública y asegurar que los actores del sector cumplan con las exigencias técnicas, profesionales y regulatorias vigentes.

De acuerdo con la normativa, toda droguería interesada en el tránsito interjurisdiccional de productos farmacéuticos debe contar con dos autorizaciones: la habilitación de sus establecimientos y el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de distribución de medicamentos. Este último posee una validez de cinco años y exige su renovación con al menos sesenta días hábiles antes del vencimiento. Sin embargo, las empresas alcanzadas por la medida no habían iniciado el proceso administrativo para actualizarlo, lo que constituye una inobservancia grave para la continuidad de sus actividades.

Asimismo, la resolución incluyó a dos compañías habilitadas como importadoras y exportadoras de especialidades medicinales, que quedaron inhabilitadas para operar internacionalmente por no presentar certificados activos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), requisito imprescindible para la actividad en el sector. De esta manera, la ANMAT refuerza su política de preservar la trazabilidad y seguridad en la comercialización y distribución de medicamentos, cerrando la puerta a las operaciones de empresas que no sostienen el estándar mínimo exigido.

Una por una, las droguerías afectadas por la medida de Anmat

El alcance de la disposición es federal, ya que entre las droguerías afectadas figuran firmas con operaciones en la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Salta, Chaco, Misiones, Santa Fe, La Pampa, San Juan, La Rioja, Río Negro y Tucumán. Dentro de la nómina se encuentran, entre otras, DROGUERÍA JAVA DE BIOSEGURIDAD ARGENTINA S.A., DROGUERÍA URBANA S.A., DROGUERÍA MULTIMED S.R.L., ULTRA PHARMA S.A., DROGUERÍA FARMACOM S.A., DROGUERÍA BRAYTON FARMACÉUTICA DE ARGENTINA S.A., DROGUERÍA EFG FARMA S.A..

Se suman: GALENICA S.R.L., DROGUERÍA BATIA S.R.L., DROGUERÍA NETPHARM S.R.L., DROGUERÍA MEGAFARMA S.R.L., DROGUERÍA ALTA CRUZ S.R.L., DROGUERÍA BELLAVISTA S.A., DROGUERÍA MILENIUM S.A., DROGUERÍA SERVIFARMA DE DIMARFA S.A., DROGUERÍA BIOAMERICA FARMA ARGENTINA S.A., DROGUERÍA LAFKEN PATAGONIA DE S.M. LAFKEN S.A., DROGUERÍA THERAFARMA S.A., DROGUERÍA GENÉRICOS BUENOS AIRES S.R.L. y DROGUERÍA INDESA S.R.L.