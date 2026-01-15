ANMAT prohibió cremas y geles cosméticos por ser peligrosos para la salud: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional de diversos productos cosméticos, entre ellos cremas y geles. La medida fue tras detectar que no estaban inscriptos en el registro sanitario y carecían de garantías de seguridad y eficacia.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 16/2026, se tomó tras advertencias recibidas por el área de Cosmetovigilancia, que detectó la circulación de productos ilegítimos bajo las marcas QUIFAM, VEPO, ECOTIDY, ACTIVA LAB y NAMECO. Estos artículos no contaban con inscripción sanitaria ni con datos de rotulado que permitieran identificar el establecimiento responsable de su elaboración.

Cuáles son los productos cosméticos que prohibió la ANMAT

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Entre los productos alcanzados figuran el Gel Neutro para aparatología y la Crema Base neutra hidrosoluble de QUIFAM; el Gel Neutro multifunción de ECOTIDY y VEPO; la Crema Base sin acción terapéutica de VEPO; el Gel Neutro de ACTIVA LAB; y tanto el Gel Neutro* como la Crema Base Neutra de NAMECO.

La disposición aplica a todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, lo que significa que ningún formato de estos productos puede ser comercializado. La falta de inscripción implica que se trata de productos ilegítimos y, por ende, inseguros para los consumidores. Según ANMAT, la ausencia de registro sanitario impide garantizar la seguridad y eficacia de los cosméticos, ya que no se conoce el establecimiento a cargo de su fabricación ni se dispone de información técnica sobre su composición.

ANMAT prohibió cremas y geles cosméticos por ser peligrosos para la salud: cuáles son

Esta medida se enmarca en los cambios de políticas de control sanitario en los que el organismo simplificó los trámites de habilitación de productos cosméticos y de higiene, pasando de controles preventivos a controles posteriores. Esta flexibilización de los plazos de inscripción generó un aumento en la circulación de productos no registrados.

La inscripción sanitaria de cosméticos en Argentina requiere que las empresas presenten un legajo electrónico con datos del establecimiento, la fórmula, el rótulo y la marca, entre otros requisitos. Solo con esta información se puede garantizar que los productos cumplen con estándares de calidad y seguridad.

En paralelo a la prohibición de estos cosméticos, ANMAT también dispuso restricciones sobre un medicamento inyectable producido por un laboratorio inhibido, lo que refuerza la idea de que el organismo está actuando de manera integral frente a riesgos sanitarios detectados en distintos rubros.