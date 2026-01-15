ANMAT deshabilitó cuatro laboratorios y prohibió un antibiótico por riesgo para la salud

ANMAT detectó incumplimientos a la normativa sanitaria.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de habilitación de varios establecimientos farmacéuticos y la inhibición de las actividades productivas de un laboratorio, tras detectar incumplimientos a la normativa sanitaria vinculados a la falta de dirección técnica, deficiencias en las Buenas Prácticas de Fabricación y la elaboración de productos no autorizados. En tanto, prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todos los lotes de un antibiótico combinado.

La medida de mayor alcance recayó sobre la firma LADECE S.A., con domicilio en Rosario, provincia de Santa Fe, cuyas actividades productivas fueron inhibidas de manera preventiva. Además, mediante la disposición 22/2026, el organismo prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos elaborados por la empresa, entre ellos alcohol isopropílico, esencia de eucaliptus, borato de sodio, cloruro de magnesio, ácido bórico, pasta Lassar, alcohol boricado al 5% y pomada de estearato de amonio, en todas sus presentaciones.

Según la disposición, se constató la elaboración y comercialización de productos “no autorizados o no reinscriptos, la producción en áreas no habilitadas para determinadas formas farmacéuticas, la ausencia de registros de elaboración y deficiencias críticas en el sistema de calidad”. ANMAT también ordenó el recupero del mercado de los productos involucrados e instruyó un sumario sanitario a la empresa y a su dirección técnica.

En paralelo, a través de las disposiciones 8702, 8706, 8707 y 8708/2025 el organismo dio de baja la habilitación sanitaria de Laboratorios Weltrap S.A. (Rosario), Laboratorio Incaico S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Carter Pack S.R.L. (Ciudadela, partido de Tres de Febrero) y Pacemaker S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Las resoluciones alcanzaron a establecimientos habilitados para tareas de elaboración, acondicionamiento, fraccionamiento e importación y exportación de especialidades medicinales.

En todos los casos, la decisión se adoptó tras constatar que los establecimientos se encontraban sin director técnico, una exigencia obligatoria para su funcionamiento. La ausencia de un responsable técnico fue calificada como una deficiencia crítica, ya que impide certificar la liberación de los productos conforme a las Buenas Prácticas de Fabricación. Además, se indicó que ninguno de los establecimientos contaba con productos con certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

ANMAT prohibió un antibiótico combinado.

Prohibición de medicamentos y productos cosméticos

En otro conjunto de medidas, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todos los lotes del antibiótico Danferane I.V. / Trimetoprima 80 mg + Sulfametoxazol 400 mg, de titularidad de P. L. Rivero y Cía. S.A.. La disposición 18/2026 se basó en la detección de incumplimientos críticos de las Buenas Prácticas de Fabricación en el establecimiento elaborador alternativo y en la falta de autorizaciones sanitarias para la tercerización de la producción. Durante una inspección se encontraron unidades del producto sin registros de elaboración, lo que permitió inferir una posible circulación en el mercado.

Asimismo, a través de la disposición 16/2026, el organismo dispuso la prohibición del uso, la comercialización, la publicidad y la venta en plataformas de comercio electrónico, incluida Mercado Libre, de distintos geles neutros y cremas base cosméticas de las marcas QUIFAM, VEPO, ECOTIDY, ACTIVA LAB y NAMECO, al constatarse que los productos se comercializaban sin inscripción sanitaria al momento de las denuncias.

