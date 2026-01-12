Alerta total medicamentos: Anmat inhabilitó a ocho laboratorios e inhibió a dos por peligrosos motivos

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) resolvió retirar la habilitación a ocho laboratorios y droguerías, además de inhibir a dos empresas farmacéuticas, debido a “múltiples incumplimientos críticos” en materia de buenas prácticas de farmacovigilancia. Estas disposiciones llevan la firma del nuevo titular del organismo, Luis Fontana. Entre las firmas afectadas figura Apolo, recordado por la explosión en Rosario en 2016, y Biotenk, dedicada a la producción de medicamentos de uso masivo.

Por un lado, las firmas Biotenk y Laboratorios Solkotal quedaron inhibidas para operar. En el caso de Biotenk, con sede en Villa Lugano, se detectó la ausencia de un área formal de farmacovigilancia, la falta de un sistema adecuado para la recepción y notificación de reacciones adversas, así como la carencia de informes periódicos de seguridad y de capacitaciones para el personal. Además, la empresa no presentó un plan de acciones correctivas y preventivas, lo que motivó la medida.

Por otro lado, Laboratorios Solkotal, ubicado en Barracas, ya había sido inspeccionado en 2022 y suspendido por deficiencias críticas. Aunque se le permitió retomar la producción bajo supervisión, las irregularidades persistieron: falta de personal calificado, deficiencias en gestión de calidad, instalaciones sin mantenimiento, equipos sin calibrar y ausencia de documentación sobre tercerización de procesos.

Cuáles son los laboratorios cancelados por ANMAT

Asimismo, la Anmat dispuso la baja de ocho laboratorios y droguerías que no contaban con actividades productivas ni con un director técnico designado, requisito obligatorio según la Ley Nº 16.463. Entre ellos figura el laboratorio Apolo, que explotó en Rosario en 2016 y fue adquirido por Ariel García Furfaro, posteriormente vinculado a la producción de fentanilo contaminado en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. La lista se completa con Droguería Eurofarma S.A., Jacobo David Sapoznikow (Laboratorio Edyafe), Par Sol Laboratorios SA, Spedrog Caillon SAIC, Laboratorio Factory Solution SA, Laboratorio Redia SA y Lemax Laboratorios SRL.

El organismo también resolvió dar de baja la habilitación sanitaria de la firma Krolton Pharma, perteneciente a Labopharma Pharmaceutical Group S.A. La inhabilitación se produjo tras detectar que la empresa operaba sin un director técnico responsable. La firma estaba autorizada a importar y exportar medicamentos, productos cosméticos, de higiene y perfumes. Además, la compañía contaba con “Certificados inscriptos y vencidos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional, los que han sido cancelados por Disposición N° DI-2025-8592-APN-ANMAT#MS”.

En tanto, el organismo recuerda que, según la Ley N° 16.463, todas las actividades vinculadas a la producción, importación, exportación y comercialización de medicamentos y productos relacionados deben realizarse en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica de profesionales universitarios correspondientes.