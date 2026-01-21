En el marco de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei se presenta este miércoles el Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará aprovechar la ocasión para mostrarse como referente de la derecha global, difundir su agenda "anti-woke" y mantener reuniones con líderes de Estado, económicos y de empresas multinacionales. En el viaje buscará encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afianzar vínculo tras el ataque a Venezuela. Seguí el minuto a minuto de las medidas del Gobierno en El Destape.
Milei brinda hoy su discurso en Davos y crecen las expectativa por una reunión con Trump
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
El presidente Javier Milei brindará hoy a las 11.45 (hora argentina) su discurso en el Foro de Davos, en una jornada en la que también se espera un posible encuentro con su par estadounidense, Donald Trump.
Milei tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro y luego el mandatario participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings.
En tanto, a las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos globales y a las 15.30 se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.
El discurso de Milei tendrá lugar a las 11.45 (hora argentina), luego del de Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay pedido formal de audiencia.
Para el discurso se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda.
El mandatario agregó una nueva actividad a la agenda: el jueves a las 10.30 a la ceremonia de firma del Consejo de la Paz, creado por Trump para bregar por la paz en la Franja de Gaza.
Posteriormente, espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.
Milei viajó a Davos, Suiza, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó Presidencia en un comunicado.
A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta a la comitiva emprenderá el regreso al país, y el aterrizaje será el viernes a las 6.
Hace 2 horas
Milei, el animal escénico que reina entre sonámbulos
El presidente se repite en su show para captar la atención, pero la crisis que no resuelve se lo puede devorar. La patología del poder libertario, en un analsis contra la corriente.
Javier Milei vuelve una vez más al Foro de Davos para hablarle a los Ceos del planeta, leer un discurso interminable y viralizar un nuevo álbum de fotos. Son los lujos que se da, convencido de que en la escena doméstica no tiene oposición ni tema que lo motive demasiado. Como en Jesús María con el Chaqueño Palavecino, el presidente se entrega al show con su público y se desentiende de la gestión, amparado en su alineamiento con Donald Trump. Pero su fortaleza real es un enigma, en una economía que no reacciona, vuelve a tener la inflación en alza y tiene por delante una montaña de vencimientos de deuda por pagar.
Hace 3 horas
Santilli se reúne hoy con Figueroa
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, como parte de las audiencias que viene manteniendo en las provincias para conseguir apoyos para la reforma laboral, una iniciativa sobre la que el Gobierno se muestra optimista de cara a su sanción en las sesiones extraordinarias de febrero.
El encuentro entre Santilli y Figueroa tendrá lugar a las 11 en la sede de la Gobernación, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
En tanto, el ministro del Interior se reunirá el jueves con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a quien lo une la militancia en el PRO.
En el Gobierno destacan además que ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar, en referencia a los mandatarios Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.