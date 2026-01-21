Milei brinda hoy su discurso en Davos y crecen las expectativa por una reunión con Trump

El presidente Javier Milei brindará hoy a las 11.45 (hora argentina) su discurso en el Foro de Davos, en una jornada en la que también se espera un posible encuentro con su par estadounidense, Donald Trump.

Milei tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro y luego el mandatario participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings.

En tanto, a las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos globales y a las 15.30 se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.

El discurso de Milei tendrá lugar a las 11.45 (hora argentina), luego del de Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay pedido formal de audiencia.

Para el discurso se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda.

El mandatario agregó una nueva actividad a la agenda: el jueves a las 10.30 a la ceremonia de firma del Consejo de la Paz, creado por Trump para bregar por la paz en la Franja de Gaza.

Posteriormente, espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

Milei viajó a Davos, Suiza, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó Presidencia en un comunicado.

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta a la comitiva emprenderá el regreso al país, y el aterrizaje será el viernes a las 6.