El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en el Foro Económico Mundial de Davos que “Groenlandia es crucial” para su país, al destacar los minerales y tierras raras que se encuentran bajo el hielo de la isla. Trump volvió a impulsar la idea de que Estados Unidos debería controlar Groenlandia al argumentar que su seguridad y desarrollo estratégico dependen de la intervención estadounidense.

“Nos dimos cuenta de que existen muchas tierras raras y minerales bajo cientos de metros de hielo. Es por eso que Groenlandia se convirtió en un territorio sumamente estratégico para nosotros. Es por eso que es un lugar crucial para la seguridad interna de Estados Unidos”, afirmó el mandatario ante empresarios y líderes políticos.

En materia de seguridad nacional estadounidense, el mandatario volvió a poner el foco en la isla y en la responsabilidad de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). “Respeto ampliamente al pueblo de Groenlandia y al de Dinamarca, pero todos los aliados de la OTAN tienen la obligación se ser capaces de defender sus territorios y ninguna nación está en posición de proporcionar seguridad a Groenlandia aparte de Estados Unidos”, consideró Trump.

En ese sentido, sostuvo: “Los Estados Unidos sentimos la obligación de enviar nuestras fuerzas para proteger el territorio de Groenlandia y espero que lo hagamos. Ese pueblo no tiene la capacidad de protegerse ni Dinamarca tampoco”. Trump cuestionó además el nivel de inversión danés en defensa. “En 2019 se anunció que se iba a invertir en las defensas de Groenlandia, sin embargo, el gobierno danés solamente invirtió el 1% de la cifra anunciada. ¿Cómo pretenden entonces que respetemos a Dinamarca?”, se preguntó.

En tanto, el presidente de la potencia del norte fue explícito sobre su objetivo político. “Los Estados Unidos solos pueden proteger a esa gigantesca pieza de hielo, desarrollarla y hacer que funcione bien: a favor de Europa y nuestro. Es por eso que apunto hacía negociaciones inmediatas que finalicen en la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”, planteó el mandatario en Davos.

Trump negó que su interés en Groenlandia represente una amenaza militar: “Esto no constituye una amenaza a la OTAN” y criticó que los aliados lo tratan “de una manera muy injusta”, y aclaró que lo único que busca de Dinamarca es que le permitan “construir un domo grandísimo de defensa” que proteja a toda América del Norte.

Noticia en desarrollo...