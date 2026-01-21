La actividad económica volvió a caer en noviembre, empujada por el derrumbe de la industria y el comercio

La actividad económica sigue en caída en la Argentina de Javier Milei. En noviembre volvió a registrar una baja del 0,3% respecto a octubre, mes en el que también había tenido saldo negativo. Además, cayó 0,3% en comparación con el mismo mes de 2024.

Como cada mes, el Indec difundió el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). A nivel interanual, la caída de la actividad estuvo impulsada por los sectores que más empleo dan en la Argentina: industria manufacturera (-8,2%), comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4%) y construcción (-2,3%). También disminuyó la actividad interanual en el sector pesquero (-25%) y en la administración pública y defensa (-0,6%).

En contraposición a la caída de la actividad en los sectores que más empleo dan, el Indec indicó: "La actividad de Intermediación financiera (13,9% interanual) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5% interanual); entre ambos sectores aportaron 0,94 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE".

Por otro lado, el informe del organismo estadístico detalló que, en los primeros once meses del año, el EMAE acumuló un alza del 4,5% respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, esta cifra refleja una clara desaceleración de la economía en el tramo final de 2025: el acumulado anual venía de marcar un 5,0% en octubre y un 5,2% en septiembre, lo que evidencia el freno en la actividad.

Entre los rubros que lograron esquivar la baja generalizada, además del financiero y el agropecuario, se destacaron la Explotación de minas y canteras, con un incremento interanual del 7,0%, y el sector de Electricidad, gas y agua, que creció un 1,6%. En total, diez de los quince sectores relevados mostraron variaciones positivas en la comparación anual, aunque su peso no fue suficiente para compensar el derrumbe de los que cayeron.

Otro mes con caída del EMAE

El dato de noviembre confirma el enfriamiento de la economía y enciende las alarmas para el cierre del año: es el segundo mes consecutivo con variación mensual desestacionalizada negativa, tras la baja del 0,4% registrada en octubre. En aquel momento, la caída también había sido impulsada por el derrumbe de la industria, que había caído un 2,7% interanual.