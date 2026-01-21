Milei oficializó su candidatura al premio Nobel de Economía

El presidente Javier Milei presentó este miércoles el trabajo académico que intenta dar respaldo teórico a la experiencia económica libertaria que lleva adelante su gestión de gobierno en Argentina y que en menos de dos años necesitó dos salvatajes y consumió los stock de ahorro de la sociedad, pese a lo cual aspira a que sea reconocido con el premio Nobel de Economía.

Milei reconoció en varias ocasiones su aspiración a recibir el Nobel por sus ideas económicas llevadas al papel en sociedad con el doctor en física Demian Reidel que, según dijo en el pasado, “implicaría tener que reescribir el 80% de la teoría económica”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La presentación ocurrió este miércoles en el Foro Económico Mundial, donde el presidente argentino volvió a desentonar sobre el debate central de la cumbre que se realiza cada enero en la villa de Davos en los Alpes suizos, que este año se centró en el debate del nuevo orden mundial a partir de la ofensiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por apropiarse de Groenlandia.

El propio presidente recordó que en 2024 advirtió sobre los peligros de Occidente por “abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el wokismo” y un año después “expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad”.

En esos años, la cumbre debatió la reconstrucción de la confianza y la cooperación global, la llegada de la Inteligencia Artificial, la transición energética y la necesidad de alianzas público-privadas para abordar la crisis climática, el crecimiento económico y los riesgos de la desinformación.

En este 2026 que los líderes de los países de las economías capitalistas de Occidente se concentraron en debatir la ruptura del orden mundial como describió el primer ministro de Canadá, Mark Carney, los resultados de la gestión de Trump, Milei llegó a la cumbre a promocionar su “paper” de 16 carillas y tres líneas escrito junto a Reidel.

El trabajo titulado “When regulation kills growth” (Cuando la regulación mata el crecimiento”) es a la vez la continuidad del artículo publicado en The Economist por Milei esta vez junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el título “Rein in regulators, not big companies” (Controlen a los reguladores, no a las grandes empresas).

Milei hizo la presentación filosófica de su teoría económica mientras en simultáneo Reidel publicó en las redes sociales el trabajo, con una particularidad que llamó la atención entre académicos: no da cuenta cuenta del estado del arte, que permite contextualiza la investigación, justifica la relevancia del trabajo, muestra qué se ha dicho y cómo (metodologías), y permite proponer nuevas contribuciones.

Tampoco tiene revisión de pares, lo que se puede asumir si todavía se trata de un trabajo no definitivo ni publicado en revistas académicas.

Milei hace dos meses en una entrevista con Alejandro Fantino reveló que el trabajo estaba terminado y que buscaban quién se los publique, lo definió como “la reconciliación” entre las teoría de rendimientos crecientes de Adam Smith y el el Óptimo de Pareto que analiza la eficiencia distributiva.

“Implicaría tener que reescribir el 80% de la teoría económica. Algunos dicen que soy exagerado, que vean el paper y listo”, desafió en esa oportunidad Milei. “Siempre la cita obligada a Adam Smith como si La riqueza de las naciones fuera solo la fábrica de alfileres. Siempre las primeras páginas. Nunca el resto del libro. ¿Lo leyeron?”, se preguntó en las redes sociales la doctora en economía Mercedes D’Alessandro.

Es que tanto en el trabajo con Sturzenegger como con Reidel, está la misma cita a la “fábrica de alfileres” que utiliza Smith en su libro La riqueza de las naciones como ejemplo ejemplo de la división del trabajo para aumentar la productividad. Milei recordó sus anteriores participaciones y proclamó: “Sin embargo, 2026 es el año en que les traigo buenas noticias”.

“El mundo ha comenzado a despertar -declaró-, la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente, y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judío-cristianos”.

El problema de Milei es que la teoría económica libertaria que aplica en su administración necesitó de dos salvatajes y se consumió por lo menos tres stock de ahorro de los argentinos. Solo en su primer año, recibió los beneficios de una cosecha histórica de granos después de la sequía más importante que se recuerde, y un blanqueo que permitió incorporar a la economía unos 25 mil millones de dólares.

Después se consumió el stock de Leliq y pases pasivos, unos 23 billones de pesos el ahorro de argentinos colocados en el Banco Central que pasaron al Tesoro como nueva deuda, y la ganancia contable inventada al BCRA por 11 billones de pesos.

El fracaso de la política monetaria y cambiaria obligó a un primer salvataje del Fondo Monetario Internacional y pese a haber recibido otros 15 mil millones de dólares necesitó un último salvataje del Tesoro de Estados Unidos, por unos 3 mil millones de dólares, para atravesar las elecciones de mitad de término.

Trump declaró que no siente más responsabilidad con la paz después de la decisión del Comité Noruego del Nobel de no entregarle el premio Nobel de la Paz y advirtió que tomará por la fuerza lo que cree que le corresponde a Estados Unidos, como hizo en Venezuela o amenaza en Groenlandia . Milei no esperó a que le nieguen el premio, el daño sobre la sociedad lo descargó en el camino.