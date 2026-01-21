Pichetto: "Ni la dictadura de Videla logró demoler tanto los salarios"

Miguel Ángel Pichetto lanzó una de sus críticas más duras a gobierno de Javier Milei al asegurar que “ni siquiera la dictadura de Videla logró demoler tanto los salarios”. En diálogo con El Destape 1070, el jefe del bloque de Diputados de Encuentro Federal cuestionó la reforma laboral, la recesión económica, la pérdida de empleo y el rumbo del modelo económico, al que vinculó con las políticas de Martínez de Hoz.

Pichetto comparó el impacto de la política económica actual sobre los salarios con la etapa más dura de la última dictadura militar. “Nunca como ahora el impacto ha sido tan demoledor sobre los salarios del sector privado. Ni hablemos del sector público, que están destruidos. Ni siquiera la dictadura de Videla, con el poder militar atrás, logró esto”, afirmó.

En diálogo con Palo y Zanahoria, trazó un paralelismo directo entre el actual rumbo económico y el modelo aplicado durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz. “Este es el sueño húmedo de Martínez de Hoz y de Arriazu. Había que demoler los salarios en la dictadura, había que eliminar a los trabajadores públicos y bajarle el sueldo. Esos eran los ejes de la política económica de la dictadura”, sostuvo.

Pichetto cuestionó duramente la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “La reforma laboral está planteada en un momento de recesión profunda con pérdida de empleo. La reforma por sí misma no va a generar nuevo empleo. Es una experiencia vieja, histórica: el FMI siempre trae la misma receta”, advirtió.

También se refirió a los cambios incluidos en la Ley Bases, en particular al fondo de cese laboral voluntario para ciertos sectores como comercio, servicios y gastronomía. “Aun con ese dispositivo voluntario, ningún sector de la economía utilizó ese mecanismo y hay sectores PYMES que tampoco lo quieren”, señaló. Según Pichetto, parte de la reforma laboral “ya está hecha”, pero el impacto económico negativo continúa profundizándose. “Lo que no le sale bien al Gobierno hoy es la realidad económica: la pérdida de empleo y los bajos salarios”, resumió.

El Congreso, el DNU de Inteligencia y la falta de actividad política

En otro tramo de la entrevista, Pichetto se refirió al debate por el DNU de Inteligencia y al funcionamiento del Congreso durante el verano. “Hay una discusión sobre si el Congreso puede abordar por sí mismo el DNU o si es imprescindible que la comisión se constituya y empiecen a correr los diez días. En realidad, ya fue presentado en el Congreso, pero no veo voluntad mayoritaria para tratarlo”, explicó.

“Yo no vi ningún movimiento en el Congreso en estos días. Más allá de algunas declaraciones, no he visto ninguna acción política concreta. No ha habido reuniones en enero”, agregó.