Mientras Milei celebró su gestión en Davos, CEOs argentinos alertaron por las consecuencias del ajuste

El mismo día en que el presidente Javier Milei habló en Davos, una señal inesperada llegó desde el propio Foro Económico Mundial: para los empresarios argentinos, el mayor riesgo que existe en el país ya no es la inflación ni la deuda, sino la insuficiencia de servicios públicos y protecciones sociales. El dato surge del Informe de Riesgos Globales 2026, elaborado por el WEF junto al IAE Business School.

La edición 2026 del Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial (WEF) dejó un mensaje claro para el gobierno de Milei. Según la encuesta realizada a CEOs y altos ejecutivos locales, la principal preocupación hoy es la insuficiencia de los servicios públicos y las protecciones sociales, incluidos educación, infraestructura y sistema previsional.

El dato adquiere especial relevancia porque se conoce en simultáneo con la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, donde este miércoles el Presidente expuso ante líderes políticos y empresarios globales. En términos prácticos, el diagnóstico empresario puede leerse como una señal de alerta hacia Milei.

Qué temen hoy los empresarios argentinos

El capítulo argentino del informe, elaborado por IAE Business School sobre la base de la Executive Opinion Survey del WEF, muestra las preocupaciones de los CEOs.

Principales riesgos percibidos en Argentina:

Servicios públicos y protecciones sociales insuficientes. Falta de oportunidades económicas o desempleo. Deterioro de la economía. Desigualdad Polarización social.

La inflación y la deuda salen del top 5

Uno de los datos más llamativos del Informe de Riesgos Globales 2026 es lo que ya no aparece. Al comparar con la edición 2025, la inflación y la deuda pública dejaron de figurar entre los principales riesgos para la Argentina. En su lugar, emergieron con fuerza preocupaciones estructurales: la provisión de bienes públicos, la fragilidad del sistema social y la viabilidad de la infraestructura básica.

“La evolución de los riesgos muestra un corrimiento desde la urgencia inflacionaria hacia desafíos más estructurales”, explicó Damián Falcone, profesor de Gestión del Riesgo en IAE Business School. “Si en 2023 y 2024 la agenda estaba dominada por la inestabilidad financiera, hoy el relativo éxito en la estabilización monetaria da paso a riesgos asociados a la economía real”, agregó.

Aunque el informe no hace valoraciones explícitas sobre la política económica, el mensaje es potente: para los empresarios argentinos, el ajuste dejó de ser una solución y empezó a ser parte del problema. “El país dejó de temer a la inestabilidad financiera para enfrentarse a desafíos más profundos, vinculados a la fragilidad del tejido social y la viabilidad de su infraestructura básica”, concluyó Falcone.

Qué dijo Milei en Davos

Mientras los CEOs advierten al Gobierno por las consecuencias del ajuste, Milei festejó en Davos las medidas económicas que llevó a cabo desde el 10 de diciembre de 2023. "Hemos mostrado enormes logros en estos años de gestión extirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, reduciendo el Riesgo País en 1500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del %7% al 27% y llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales", expresó en el Foro Económico.

"Desde mi llegada a la administración en 2023, hemos llevado a cabo gracias a la tarea de Sturzenegger, 3.500 reformas estructurales que nos permitieron tener hoy una economía más eficiente", agregó Milei.