Javier Milei podría participar de otro festival en Córdoba tras cantar en Jesús María

Tras cantar con el Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el presidente Javier Milei fue invitado a participar de otra fiesta popular en Córdoba: la 70° Fiesta Nacional del Trigo.

La invitación fue presentada personalmente al Presidente por la senadora de La Libertad Avanza Carmen Álvarez Rivero, quien compartió en X (antes Twitter) la noticia. "La cosecha de trigo argentina será récord y los cordobeses estamos muy orgullosos de ser protagonistas. ¡Argentina será próspera! ", señaló.

Además, Álvarez Rivero remarcó en su publicación: "Soy la senadora de Milei en Córdoba. Y la senadora de Córdoba ante Milei. Para defender las políticas de la libertad. Y para servir siempre a mi provincia". Si bien la legisladora afirmó que le había entregado la invitación a Milei, todavía se desconoce si el mandatario asistirá al evento en Córdoba.

Cuándo será la 70.ª Fiesta Nacional del Trigo y de qué se trata

La Fiesta Nacional del Trigo festeja sus 70 años de historia desde el próximo viernes 13 hasta el domingo 15 de febrero. El evento se realiza en la ciudad de Leones, partido de Marcos Juárez, y contará con grandes presentaciones de música popular argentina.

La Fiesta Nacional del Trigo se realizará del 13 al 15 de febrero en Córdoba

La primera noche estará marcada por el cuarteto con artistas reconocidos que pisan fuerte la escena musical. Estos son

De Party

Los Herrera

Euge Quevedo y La Banda de Carlitos

Q’ Lokura

¿Cómo fue el paso de Javier Milei por Jesús María?

El Presidente asistió al Festival Jesús María el pasado 16 de enero y se subió al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino el icónico tema Amor Salvaje, luego de que el artista le insistiera para que subiera.

La escena generó sorpresa y repercusión negativa en redes sociales, porque llegó luego de que el propio mandatario lanzara varias críticas a los festivales populares y los artistas que participan de estos eventos, como Lali Espósito y María Becerra.

"No sé por qué se armó tanto revuelo, porque me pidió el tema, lo invité y cantó, y para mí es un gusto. No todos tienen la posibilidad de cantar con el presidente, obviamente", salió a decir Palavecino tras la polémica.