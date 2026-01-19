La furia de dos históricos del folklore contra Javier Milei y su show en Jesús María.

Javier Milei apareció en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y dio un show junto a El Chaqueño Palavecino, haciéndose viral a los pocos segundos. Pero la aparición del libertario no fue bien vista en el sector cultural y dos reconocidos folkloristas salieron al cruce y le dijeron al Presidente lo que muchos piensan.

El Dúo Coplanacu, integrado por Roberto Cantos y Julio Paz, se pronunció luego del momento que protagonizó Milei en Jesús María y en declaraciones a La Voz remarcaron que el Presidente se tiene que "educar". “Lo primero que tengo para decir es que se eduque. Los festivales son algo muy potente para el país; no todo es el microcentro porteño ni la mirada que él tiene. A nosotros nos cayó muy mal cuando se refirió a los festivales, ninguneando al interior del país”, sostuvo Julio Paz.

Por su parte, Roberto Cantos fue más duro con el Presidente Javier Milei y sentenció: “Me parece que alguien que ningunea el reclamo social después no puede venir inocentemente a sumarse a la celebración del pueblo, a sus fiestas. Suena muy mezquino ningunear por un lado y desfinanciar la cultura, y después venir a participar de la celebración”.

Así fue el paso de Javier Milei por Jesús María

El presidente Javier Milei visitó el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María el pasado 16 de enero y protagonizó un momento que no pasó desapercibido: se subió al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino el clásico Amor Salvaje. La escena generó sorpresa y repercusión, ya que se dio luego de una serie de comentarios despectivos que el mandatario había realizado previamente sobre los festivales populares y sobre los artistas que participan de este tipo de eventos culturales.

Milei llegó al predio cuando la actuación de El Chaqueño Palavecino ya había comenzado. Entre aplausos, gestos de apoyo y saludos del público, se dirigió hacia el palco oficial acompañado por Martín Menem y el diputado nacional cordobés de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. Su presencia se vio primero a través de las pantallas gigantes del festival con un mensaje de bienvenida, mientras Milei saludó a la gente y se sacó algunas fotos.

El cambio de actitud no tardó en generar reacciones: Lali Espósito, una de las cantantes que había sido señalada por Milei por haber participado en festivales financiados por el Estado, respondió con una chicana a través de sus redes sociales. "Qué sorpresa, qué alegría. Larga vida a los festivales populares", escribió Lali, a modo de ironía, por la falta de coherencia entre los dichos y lsa acciones de Milei.