Latina TV lanza su señal 4K en Telecentro

Latina TV lanza oficialmente su señal con tecnología 4K en Telecentro, disponible desde hoy en el canal 4001, marcando un nuevo hito en su proceso de evolución tecnológica y en la mejora de la experiencia audiovisual de su audiencia.

Este lanzamiento se enmarca en el plan de innovación del Multimedio 26, grupo al que pertenece Latina TV, que el 31 de diciembre de 2025 también concretó el lanzamiento de Canal 26 Noticias en 4K, consolidando su liderazgo regional en la adopción de tecnologías de ultra alta definición y en el desarrollo de señales multiplataforma de alto valor para audiencias y anunciantes.

La nueva señal 4K de Latina TV ofrece una experiencia visual superadora que combina imágenes en ultra alta definición con una identidad artística fuertemente ligada a la música en español, con una destacada presencia de clásicos de la música latina y del rock nacional. Su programación incluye artistas como Luis Miguel, Cristian Castro, Ricky Martin, Shakira, Alejandro Sanz, Abel Pintos, Gustavo Cerati, Diego Torres, Marcela Morelo, Axel y Soda Stereo, entre otros. La señal cuenta con informativos cada 30 minutos y propone consignas participativas diarias que invitan a la audiencia a expresarse y compartir opiniones en un espacio plural y abierto. Además, integra el audio en vivo de Radio Latina 101.1 FM, con cobertura en Capital y Gran Buenos Aires y presencia en más de 120 repetidoras FM en todo el país, acompañado por una cuidada selección de paisajes emblemáticos de la Argentina y del mundo.

Actualmente, Latina TV se emite en canal 5 digital y 1007 HD de Telecentro, y a partir de ahora suma su versión 4K en el canal 4001, fortaleciendo su presencia dentro de una de las TELCOS más importantes del país.

A nivel internacional, la señal integra la grilla de Total Play en México (canal 715), de DirecTV en Argentina, Chile y Uruguay, y está presente en múltiples operadores del interior del país, como Cable Express de Rosario (canal 4), entre otros operadores regionales.

Este avance tecnológico forma parte del proceso de evolución continua del Multimedio 26, orientado a potenciar su oferta de señales y a brindar a anunciantes y agencias soluciones integrales de comunicación audiovisual en la Argentina y la región.