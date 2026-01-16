Milei evita a Pullaro y no descarta un contacto con Llaryora

El Gobierno Nacional afina su estrategia política y define aliados y adversarios de cara a sus objetivos electorales y parlamentarios. La mesa política de la Casa Rosada trabaja en ambos niveles en la mira, el que imprime la coyuntura con la urgencia de la reforma laboral y el objetivo final de lograr la reelección de Javier Milei y sumar gobernadores libertarios.

En ese esquema, La Libertad Avanza va por las provincias de Córdoba y Santa Fe y decide postergar el diálogo con sus gobernadores, aunque con distintos matices. Al Santafesino Maximiliano Pullaro el Gobierno lo posterga en los diálogos y reuniones en medio de los reclamos provinciales que son varios pero no nuevos. No hay perspectiva de acuerdo en el corto plazo.

El ministro del interior Diego Santilli viene realizando una gira por las provincias para sumar adhesiones a la reforma laboral y Santa Fe no está en el mapa aún. Tampoco hubo visita inaugural cuando debutó en la cartera de Interior. En la Casa Gris le bajan el tono al desaire. “Hay diálogo, el Ministro llamó varias veces, existe un vínculo de años”, dicen.

"Yo le dije a Santilli que no quiero una foto, quiero mostrar que tenemos capacidad de resolver temas", dijo Pullaro hace unos días. El mensaje es claro, es tiempo de acuerdos y no de gestos. “Que el encuentro sirva para abordar y resolver asuntos prioritarios para la provincia”, replican en la provincia.

En Casa Rosada son claros: “Él no está en un buen momento con el Gobierno” y lo ubican en la oposición dura. El santafesino es uno de los armadores de Provincias Unidas, el espacio con aspiración de representación federal, antikirchnerista y no libertario. Sin embargo la Rosada se muestra mucho más cerca de otros mandatarios del espacio como Ignacio Torres (Chubut).

“A Pullaro y Llaryora el gobierno los tiene en frente porque son provincias que se aguantan la restricción presupuestaria y porque Milei no los quiere de aliados políticamente. Son provincias que quieren ganar ellos”, analizan en ese espacio. No es casual que la primera visita del Presidente por el país en el año se de hoy en Córdoba, en el marco del Festival Jesús María. El desembarco se realiza con parte del gabinete y de la gira Santillista por la reforma laboral.

Hoy no va a haber foto de Milei con Martín Llaryora porque el cordobés se encuentra de vacaciones. Podría ser recibido por la vicegobernadora Myrian Prunotto en el aeropuerto. En la Rosada no descartan un encuentro más adelante pero para esta fecha no se buscó pese al desembarco oficial en la provincia. Milei estará acompañado del jefe de bloque de diputados Gabriel Bornoroni que aspira a suceder al cordobesista en la gobernación.

La mesa partidaria de Karina Milei y los Menem (Lule y Martin) definió un esquema de visitas proselitistas con el presidente a la cabeza para mantener vivo el espíritu electoral en la base libertaria y mantener dignos niveles de adhesión. Ese tour seguirá por Mar del Plata con la mirada puesta en 2027.

Santilli, en tanto, sigue su ruta hacia Salta y Neuquén la semana que viene. Ya tiene los respaldos de Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan) a la reforma laboral en general. Pullaro también tiene varios puntos de coincidencia con el proyecto desregulador aunque por ahora no prestan atención en escucharlo.