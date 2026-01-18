Jesús María: intentó robar un auto, lo detuvieron y descubrieron que era un policía

La ciudad de Jesús María, Córdoba, fue escenario de un llamativo hecho de inseguridad: un policía de San Luis intentó robar un auto sin éxito. El agente abordó a un trabajador, pero la víctima se defendió y tuvo que escapar. La sorpresa se la llevaron las fuerzas locales cuando lo detuvieron y descubrieron que era un efectivo.

Un hombre intentó robar un auto y cuando lo detuvieron descubrieron que era policía

La víctima fue un trabajador de la estación de tren de Jesús María. El vecino de la ciudad cordobesa, de 36 años, fue abordado por el delincuente alrededor de las 5 de la mañana del sábado 17 de enero, según consignó El Doce.tv. El hombre intentó robarle el auto, la víctima se defendió y lo golpeó, por lo que tuvo que huir.

El delicuente era un agente de la Policía de San Luis

Luego, el trabajador ferroviario denunció el intento de asalto a las autoridades locales. Los efectivos realizaron un rastrillaje por la zona, lograron dar con el sospechoso y lo trasladaron hasta la comisaría local. Sin embargo, cuando lo procesaban, descubrieron un hecho insólito: el ladrón de 24 años era un agente de la Policía de San Luis.

Por ahora, se desconoce cuál es la situación procesal del policía detenido. Se espera que en los próximos días se conozcan las medidas de la Justicia y la eventual importación.

Detuvieron a un policía por intentar robar una casa

Si bien es el primero del año, ya hubo otros robos que involucraron policías. Un hecho similar ocurrió en noviembre del 2025, cuando dos ladrones intentaron robar una casa en el barrio Belgrano, ciudad de Buenos Aires.

La víctima denunció que dos hombres encapuchados y vestidos de negro ingresaron a su casa tras forzar la puerta del patio trasero, mientras ella y su pareja dormían. Tras ingresar al patio, los delincuentes rompieron una ventana de vidrio para entrar al comedor y se encontraron con la mujer. Uno de ellos le mostró un arma de fuego y luego escaparon.

La mujer realizó la denuncia y, tras la investigación, detuvieron a uno de los sospechosos y descubrieron que era un policía todavía en actividad.