Escándalo en la Policía de Catamarca: un subcomisario violó la perimetral contra su expareja y fue detenido

Un nuevo grave episodio sacude a la Policía de Catamarca. Un subcomisario de apellido Santos fue detenido por violar una restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia en una causa de violencia de género en la ciudad de Santa María.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a medios locales, el agente policial se presentó en el domicilio de su expareja, incumpliendo de manera flagrante la medida judicial que le prohibía todo tipo de contacto.

Tras advertir la presencia del agresor, la víctima activó de inmediato el botón antipánico, lo que permitió alertar a las autoridades. Pese a que Santos se dio a la fuga, fue localizado y arrestado minutos más tarde en las inmediaciones del lugar. Según detalló el medio Catamarca en Cana, el subcomisario quedó a disposición de la Fiscalía local, que resolvió imputarlo y mantenerlo en calidad de detenido, mientras avanza la investigación del caso.

El titular de la Comisaría de Santa María, David Jorge, confirmó que la División Asuntos Internos de la Policía ya tomó conocimiento del hecho, por lo que se inició un sumario administrativo paralelo para determinar responsabilidades disciplinarias. La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales y sanciones administrativas en las próximas horas.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

Catamarca: arrestan a 14 personas y secuestran 18 vehículos

Un amplio operativo de seguridad desplegado por la Policía catamarqueña en el Valle Central y en distintas localidades del interior provincial concluyó con el arresto de 14 personas y el secuestro de 18 vehículos.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Comisaría Décima de la Capital, junto a personal policial de Los Altos, departamento Santa Rosa, y de Villa Dolores, en el departamento Valle Viejo. A estas acciones se sumó la colaboración de distintos grupos especiales y de las seccionales departamentales de Belén y Santa María, que llevaron adelante operativos simultáneos en sus respectivas jurisdicciones.

Según se informó oficialmente, los controles incluyeron puestos vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas en puntos estratégicos previamente definidos por las autoridades policiales.

Como resultado de los operativos, los efectivos policiales incautaron los vehículos, debido a que sus conductores habrían incurrido en infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Las faltas detectadas fueron constatadas durante los controles de rutina, en los que se verificó la documentación obligatoria y el estado general de los rodados.

Además, durante el desarrollo de los procedimientos, la Policía procedió al arresto de 14 personas de sexo masculino, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.