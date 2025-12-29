Efectivos policiales, integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, personal retirado y familiares se concentraron este lunes. (Foto: El Ancasti).

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, no tiene paz y cierra un año lleno de conflictos con diversos sectores. Efectivos policiales, integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, personal retirado y familiares se concentraron este lunes en el Parque de los Niños en reclamo de mejoras salariales y le exigieron respuestas al Ejecutivo provincial.

La convocatoria fue difundida a través de carteles y mensajes que fueron compartidos en redes sociales en los que se llamó a la "unidad" de las fuerzas de seguridad y se plantea la necesidad de percibir un salario digno. Sostienen que se trata de una "demanda justa e indispensable" frente a la desidia del mandatario catamarqueño.

El medio local Ancasti informó que también participaron de la concentración representantes de la mesa de diálogo, con el objetivo de avanzar en instancias de negociación y exponer formalmente los planteos vinculados al ajuste salarial que establece la administración de Jalil.

Durante este 2025 hubo otras manifestaciones de efectivos de la Policía autoconvocados, retirados y familiares: en febrero se produjo la protesta más escandalosa. Luego de varios días de reclamo, un grupo de manifestantes ingresó al predio de Casa de Gobierno por la fuerza, lo que provocó enfrentamiento con uniformados en actividad que custodiaban la sede del Poder Ejecutivo provincial.

Mientras que en mayo, agentes policiales también marcharon al Parque ubicado en la capital provincial por la falta de pago de un ítem. En dicha oportunidad, cuestionaron al Gobierno provincial por "no cumplir sus promesas" de abrir el diálogo. Durante la protesta, el jefe de Policía, Marcos Herrera, se hizo presente para apaciguar el conflicto y alcanzar un acuerdo para realizar un pedido unificado.

Torturas, represalias y violencia institucional en Catamarca: apuntan contra la Policía de Jalil

Además del conflicto salarial, un lapidario informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) expuso la grave situación de violencia institucional en la provincia. El organismo denunció que el gobernador Jalil no implementó ninguna de las recomendaciones clave emitidas en 2022.

Esta inacción se mantiene a pesar de las notificaciones formales y las advertencias constantes sobre el accionar policial, el marco legal vigente y las condiciones en los lugares de detención.

La inspección más reciente, llevada a cabo entre el 21 y el 23 de agosto de 2024, reveló un alarmante deterioro. Los incidentes que antes podían considerarse puntuales se transformaron en "prácticas sistemáticas y generalizadas" de tortura y malos tratos. Además, el informe es crítico al señalar la ausencia total de avances en las investigaciones administrativas y judiciales necesarias para sancionar a los responsables de estos abusos.

Uno de los puntos más críticos es que Catamarca es una de las seis provincias que aún carecen de un Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura, una herramienta institucional considerada fundamental. Pese a que existieron iniciativas legislativas para crearlo, todas ellas fueron archivadas o caducó su estado parlamentario.

El Comité reitera su preocupación por la Ley Orgánica de la Policía y el Código de Faltas. Ambos cuerpos normativos, ya tildados de inconstitucionales, continúan otorgando a las fuerzas de seguridad facultades arbitrarias, permitiendo la detención de personas por "averiguación de antecedentes" o simplemente por "actitud sospechosa". El informe detalla que desde 2022 hubo proyectos para reformar la ley, crear un Mecanismo Provincial o capacitar a las fuerzas en prevención de la tortura, pero señaló de forma categórica que"no se registraron cambios".