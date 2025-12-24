Pese a los esfuerzos de la oposición, Jalil logró la sanción de proyectos para explotar recursos mineros

En una sesión especial de la Legislatura de Catamarca, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados se impuso y aprobó los proyectos enviados por el gobernador Raúl Jalil vinculados a Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). La votación se dio luego de una jornada previa en la que sectores opositores se negaron a habilitar el tratamiento de los expedientes, donde el Ejecutivo obtuvo luz verde para aplicar un paquete integral de decisiones estratégicas para la administración de sus recursos mineros.

Uno de los puntos centrales fue la aprobación del acuerdo modificatorio del Acta de Farallón Negro, que redefine la composición societaria de YMAD. Sin perder tiempo, el gobernador Jalil y autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) firmaron acuerdos que redefinen la estructura societaria de YMAD, la titular de los derechos de explotación de Bajo la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno, en donde la empresa Glencore reiniciará la producción durante el primer semestre de 2028.

La firma tuvo como protagonistas al gobernador catamarqueño y al rector de la UNT, Sergio Pagani, quienes estuvieron acompañados por el vicegobernador Rubén Dusso, la vicerrectora Mercedes Leal y los actuales miembros del Directorio de YMAD, entre otros funcionarios. El primer convenio establece la salida definitiva del Estado Nacional de YMAD y reemplaza a la histórica "Acta del Farallón Negro", que firmaron las partes en 1958. Con los actuales cambios, Catamarca pasa a tener el 60% de participación y la Universidad Nacional de Tucumán el 40%, consolidando la mayoría provincial en el directorio.

Esto fue posible porque en 2023 el Gobierno nacional, vía decreto, declaró la emergencia pública en materia económica y señaló que YMAD no integra la administración pública nacional. De esta manera, se desvinculó del ente, en el marco de sus políticas de reducción estatal.

También fue el resultado del férreo apoyo del mandatario provincial a la administración de Javier Milei, quien el año pasado ayudó a la aprobación de la ley Bases y el RIGI. En las últimas semanas, el catamarqueño mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras la jura de los representantes legislativos, tres diputados de su provincia rompieron el bloque y crearon Elijo Catamarca. De esta manera, LLA pasó a ser la primera minoría en la Cámara baja.

Días después, Nación logró dictamen de mayoría para presentar su Presupuesto 2026 gracias a las firmas de los diputados que responden a Jalil y al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. La iniciativa pretendía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, conquistadas luego de importantes movilizaciones. Sin embargo, luego de la media sanción del Presupuesto en general, la oposición consiguió un sorprendente triunfo al rechazar el controvertido capítulo 11.

Minería: la Legislatura de Catamarca le dio luz verde a Jalil

Otro aspecto sancionado en la Legislatura provincial permitió que el Poder Ejecutivo catamarqueño y la Universidad tucumana suscribieran un acuerdo para ponerle fin a un litigio judicial, que arrancó en 2016, sobre la distribución de las utilidades. El convenio establece una cláusula de indemnidad que exime de responsabilidades a la Provincia y crea un fondo de garantías con el 8% de las utilidades que perciba la universidad. Este entendimiento será presentado ante la Justicia Federal para su homologación judicial, lo que permitirá que se cierre de manera definitiva.

Los convenios fueron firmados ad referéndum de la aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores de Catamarca y del Consejo Superior de la UNT. En la Cámara alta, fue un trámite para Jalil porque los senadores le dieron el visto bueno; sin embargo, el debate en la Cámara baja fue frenado esta semana por la oposición, en donde el oficialismo necesitaba las dos terceras partes de los votos para el tratamiento sobre tablas.

El resultado fue 22 votos para el oficialismo, 17 para toda la oposición unida y hubo dos ausentes. Como la sesión era en período de extraordinarias, Jalil tiene la opción de prorrogar el período o esperar hasta el inicio de las sesiones ordinarias en 2026. En el caso del Consejo Superior de la UNT, el debate se dará recién el año próximo.

Además, Diputados aprobó la adenda al contrato del proyecto litífero Fénix, que adecua los aportes económicos de la empresa al nuevo esquema institucional. La medida traslada los fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de Catamarca, sin modificar montos ni porcentajes, y busca otorgar mayor previsibilidad, seguridad jurídica y continuidad operativa.