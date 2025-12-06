Con la definición del temario de proyectos que Javier Milei enviará para tratar en sesiones extraordinarias del Congreso, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, afianzó lazos con una socia en el Senado, mientras planifica con sus pares del norte la conformación de un polo legislativo que se fortalezca ante la Casa Rosada y su intención de sacar proyectos.

Jaldo encabezó hoy una conferencia de prensa junto a Ávila y su gabinete, en el que oficializó el cambio de nombre del bloque unipersonal de la tucumana en el Senado. De Por la Justicia Social pasará a llamarse Independencia, misma denominación que tiene la bancada de los diputados tucumanos que responden al gobernador.

"A veces se habla mucho de federalismo y poco se practica", señaló Jaldo en la conferencia de prensa. En su cuenta de X, amplió: "Este paso formaliza un trabajo conjunto que venimos desarrollando desde hace tiempo, dialogando y coordinando posiciones sobre temas nacionales y sobre la agenda que atañe directamente a nuestra provincia".

"Es un proceso que venimos desarrollando con el Gobernador y tiene como principal objetivo Tucumán", afirmó Ávila, que había ingresado a la Cámara alta en 2021 por Juntos por el Cambio y progresivamente fue acercandose al gobernador. La senadora enumeró los temas que se vendrán en el Senado, como parte de la agenda que impulsará Milei en las sesiones extraordinarias: Presupuesto 2026, reforma laboral, modificación del Código Penal y cambios en la ley de Glaciares.

Luego, Ávila adelantó que la semana que viene se reunirá con "con la senadora de Salta (Flavia Royón), de Neuquén (Julieta Corroza) y los misioneros" y adelantó: "Seguramente conformaremos un espacio de distintos senadores".

Jaldo fue uno de los gobernadores de las provincias del norte que se reunieron hace dos semanas y adelantaron que armarán un interbloque en la Cámara de Diputados. Del encuentro también participaron Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquen) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

La primera consecuencia de ese encuentro fue la conformación de un bloque de tres diputados catamarqueños que responden a Jalil. Zamora, en cambio, no alejó a su tropa del bloque Unión por la Patria. Los legisladores que entraron por Salta y Misiones recalaron a la bancada de sus coterráneos, Innovación Federal.

La conformación de un interbloque en la Cámara alta quedó como un paso posterior al armado en la baja. Apenas juró, Royón armó su bloque unipersonal Primero los Salteños. Tanto en Diputados como en el Senado, Figueroa ordenó la creación de las bancadas de La Neuquinidad.

"Lo del interbloque está aún tratandose", comentaron a El Destape fuentes con asiento en Tucumán. En el caso de Diputados, señalaron que sería "principalmente con Salta, Catamarca y Misiones". Desde Salta aclaran que "faltan charlas", pero semanas atrás estaba la búsqueda de conformar ese espacio en el Senado. Quienes eran tentados a sumarse eran los cuatro que conforman Convicción Federal, que nuclea a senadores de Jujuy, San Luis, La Rioja y Catamarca que habían armado un bloque dentro del interbloque de Unión por la Patria.