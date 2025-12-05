Mundial 2026: se necesitan más de 10 salarios mínimos para seguir a la Selección Argentina en la fase de grupos

El sorteo del Mundial 2026 volvió a despertar la ilusión de los hinchas de la Selección Argentina, que ya empezaron a hacer cuentas para viajar y acompañar al equipo que dirige Lionel Scaloni en Estados Unidos. En esta oportunidad, la complicación logística será un desafío, pero también la monetaria. Entre los vuelos y las entradas, un argentino puede llegar a desembolsar hasta 2.500 dólares solo para la fase de grupos, el equivalente a más 10 salarios mínimos.

Argentina disputará la fase de grupos en tres ciudades distintas: Kansas, San Francisco o Dallas, costa oeste de Estados Unidos. El cronograma del grupo J, que también integran Austria, Jordania y Argelia, contempla partidos el 16, 22 y 27 de junio. Las posibles sedes varían de la siguiente forma:

Argentina vs Argelia, el martes 16 de junio, en San Francisco o Kansas.

Argentina vs Austria, el lunes 22 de junio, en San Francisco o Dallas.

Argentina vs Jordania, el sábado 27 de junio, en Dallas o Kansas.

Fase de grupo salada

Esta grilla obliga a revisar reservas de vuelos, alojamiento y paquetes turísticos que distintas empresas y plataformas ya están ofreciendo, además de las entradas. El Destape realizó un relevamiento de precios "gasolero" para que cualquier hincha pueda tener un presupuesto básico en la mente. El mismo incluye costo de vuelos y precios de entradas en promedio, pero ningún gasto adicional.

Fase de grupos Mundial 2026: Partido 1

Según el sitio Despegar, el valor de un pasaje desde Buenos Aires a Kansas City para junio de 2026 se consigue a 705 dólares, mientras que a San Francisco asciende a 1.159 dólares.

Fase de grupos Mundial 2026: Partido 2

De acuerdo al sitio Cheap Flights, se pueden estimar lo siguientes escenarios:

San Francisco a Dallas: promedio 240 dólares.

Kansas a Dallas: promedio de 170 dólares.

Kansas a San Francisco: promedio de 240 dólares.

Fase de grupos Mundial 2026: Partido 3

Dallas a Kansas: promedio de 160 dólares.

San Francisco a Dallas: promedio 240 dólares.

San Francisco a Kansas: promedio 230 dólares.

Y todavía faltan sumar las entradas

Los precios de las entradas, ya anunciados provisoriamente por la FIFA, son mucho más altos que los de Qatar 2022. En Doha, los valores variaban según el tipo de partido y la categoría del asiento. Por ejemplo, la entrada más cara fue para la final Argentina-Francia. Los precios oficiales fueron 1.607 dólares en la categoría 1, 1.003 dólares en la categoría 2, 604 dólares en la categoría 3 y 206 dólares en la categoría 4.

En tanto, los partidos de la fase de grupos resultaron los más accesibles, con costos de 220 dólares (cat. 1), 165 dólares (cat. 2), 69 dólares (cat. 3) y apenas 11 dólares (cat. 4). Para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, los precios sufrieron un aumento descomunal en todas las categorías. La final alcanzará valores de 6.370 dólares (cat. 1); casi cuatro veces más.

Incluso los encuentros de fase de grupos, que suelen ser los más económicos, subieron de manera notable: de 220 dólares en 2022 a 575 dólares en 2026 en la categoría 1, y de 11 dólares a 100 dólares en la categoría 4. De esta forma, el precio promedio actual de una entrada para fase de grupo es de 320 dólares. Sí, actual.

Es que bajo el sistema implementado por la FIFA, los precios pueden subir aún más por la demanda por parte de los hinchas. Cuanto más se acerque la fecha de inicio de la cita mundialista, se espera una fila virtual colapsada por aquellos argentinos que gocen de un buen poder adquisitivo. Por ende, el valor aumentará.

Teniendo en cuenta los gastos descriptos, el costo por seguir a la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026 es de 1.995 dólares si el partido inaugural es en Kansas o de 2.519 dólares si es en San Francisco. Con el salario mínimo, vital y móvil situado en 277 dólares, el primer escenario equivale a 8 remuneraciones básicas, mientras que el segundo asciende a 11. El comité organizador todavía no definió el reparto de sedes para cada encuentro, pero los argentinos rezan para que toque Kansas y también para que no llegue una devaluación en el medio.