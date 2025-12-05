Se confirmó el futuro de Scaloni en la Selección Argentina tras el Mundial 2026: "Renovación"

Se confirmó el futuro de Scaloni en la Selección Argentina

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 todavía no comenzó, pero el día del sorteo tuvo una impactante revelación con respecto al futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. El DT campeón del mundo en Qatar 2022 tendría su lugar asegurado en el combinado nacional para una vez que culmine el torneo. Quien habló sobre este tema fue nada más y nada menos que Claudio "Chiqui" Tapia en plena transmisión de Telefe.

En medio de los conflictos que lo tienen como protagonista, el presidente de la AFA dialogó con los medios y contó que no sólo ve bien al entrenador, sino que ya piensa en lo que se viene. En la mencionada entrevista, el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino sostuvo: "Habrá renovación seguramente. Estamos hablando con su representante. La idea es renovar a todos los cuerpos técnicos, incluso los de juveniles, hasta 2030"-.

Chiqui Tapia confirmó la renovación de Scaloni para el 2030

El presidente de la AFA dialogó con Telefe y lanzó: "Lo vi bien, con los nervios que sentimos todos. Uno siente el cosquilleo interno de querer saber ya los rivales, comenzar a planificar. A la Selección la veo bien por cómo hemos terminado la clasificación. Estamos con mucha expectativa, adrenalina de saber con quiénes vamos a jugar. Somos los campeones del mundo y tenemos la obligación de defenderla".

Noticia en desarrollo...