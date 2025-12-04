Se llama Papudo y es un pueblito que enamora a turistas en Chile: por qué elegirlo para el verano 2026

Para quienes buscan un destino tranquilo y alejado de la ciudad en el verano 2026, Papudo puede ser una excelente opción. Se trata de un pequeño pueblo ubicado en la Región de Valparaíso, en Chile, que combina historia, mucha naturaleza y arquitectura tradicional.

En esta localidad solo habitan unos 6000 habitantes estables según los últimos registros. Ahora bien, todo cambia durante la temporada alta: miles de turistas viajan cada año para disfrutar de sus playas protegidas y, sobre todo, de la calma que ofrece.

Además del mar, Papudo conserva parte de su patrimonio histórico. Caminando sus calles se pueden encontrar viejas casonas, plazas tranquilas y rincones donde aún se respira la esencia de un antiguo pueblo pesquero.

Por supuesto, el principal atractivo del pueblo son sus playas, reconocidas por tener aguas más tranquilas que otros sectores costeros de Chile. Playa Grande se destaca por su amplitud, su arena clara y su oleaje suave. La costanera que bordea la bahía ofrece una vista imperdible del Pacífico, sobre todo al atardecer.

Quienes deseen una experiencia más local pueden acercarse a la tradicional caleta, donde todavía se observa el trabajo de los pescadores artesanales. Allí es posible comprar mariscos y pescados frescos o simplemente contemplar la vista.

Qué hacer en Papudo

Además, de la playa, en Papudo se recomienda conectar con los espacios de cultura marítima y probar productos típicos del litoral chileno. También se puede caminar o hacer actividad física en el paseo costero y el muelle. Y lo más importante es que se puede descansar admirando el mar y la naturaleza como en ningún otro lugar.

Cómo llegar a Papudo desde Buenos Aires

Desde Buenos Aires se puede ir en avión hasta Santiago de Chile y, desde allí, con un bus hasta Valparaíso o Viña del Mar. Una vez allí, habría que tomar la Ruta 5 Norte y, en pocos minutos, se llega a Papudo.

Asimismo, saliendo desde CABA también se puede ir en auto. El tiempo estimado de viaje es de 24 horas. En este caso, lo recomendable es hacer paradas intermedias entre Córdoba o San Luis para evitar que el trayecto sea tan largo.