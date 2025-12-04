Cuánto cuesta irse de vacaciones a Córdoba en el verano 2026: precios de paquetes, viajes y alojamientos

A pocos días del inicio de la temporada de verano, miles de argentinos ya comenzaron a definir sus destinos para las vacaciones 2026, en un contexto donde los precios varían ampliamente según el transporte, la categoría del alojamiento y los servicios incluidos dentro de los paquetes turísticos. Entre los destinos más consultados se encuentra la provincia de Córdoba.

Para unas vacaciones de siete días en Córdoba durante el verano de 2026, una familia tipo debería prever un gasto que podría ubicarse entre $ 443.000 y $ 987.000.

El monto final variará según el lugar elegido -algunos destinos, como Villa Carlos Paz, suelen ser más costosos-, el tipo de alojamiento (una semana en un hotel tres estrellas con pileta puede costar entre $ 500.000 y $ 800.000 por persona en base doble) y si se contrata un paquete turístico que incluya traslado.

Vacaciones en Córdoba: precios orientativos

Estadía semanal para una familia tipo: entre $ 443.000 y $ 987.000, dependiendo del destino y los servicios incluidos.

Semana en hotel tres estrellas (por persona, base doble): entre $ 500.000 y $ 800.000 en Villa Carlos Paz.

Paquetes en micro (5 días/4 noches): a partir de unos $ 350.000 por persona, con pasaje semicama o cama, alojamiento en hostel o apart con desayuno y alguna actividad extra.

Dónde pasear por Córdoba: precios por destino

Villa Carlos Paz

La localidad más representativa del Valle de Punilla, conocida por el Reloj Cucú, el lago San Roque y el ascenso al Cerro de la Cruz, sigue siendo el punto preferido por las familias.

Costo promedio: $ 764.000 por semana en departamento.

San Javier

Reconocido por la ONU en 2025 como uno de los mejores pueblos del mundo, ofrece una combinación de naturaleza, enoturismo y calma serrana al pie del Champaquí.

Costo promedio: $ 978.000 la semana.

Cerro Colorado

Se trata de un destino emblemático por sus sitios arqueológicos y por la casa museo de Atahualpa Yupanqui, destaca por su riqueza cultural. Gran parte de las cabañas se alquilan para grupos numerosos; el precio base ronda los $ 135.000 por noche para cuatro personas.

Costo promedio: $ 986.794 por semana.

Villa General Belgrano

Con estética centroeuropea, propone gastronomía típica, celebraciones tradicionales y los paisajes del Valle de Calamuchita.

Costo promedio: $ 896.794 por semana.

Cómo estará el clima en Córdoba durante el verano

Las proyecciones climáticas de largo plazo anticipan que gran parte del centro del país atravesará un verano con temperaturas máximas más altas que en temporadas recientes. Durante diciembre, enero y febrero se espera una seguidilla de jornadas muy calurosas, acompañadas por noches que también podrían mantenerse más cálidas de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, los modelos prevén valores dentro de lo normal o incluso por debajo del promedio. Esto podría provocar falta de humedad en áreas vulnerables y elevar las probabilidades de incendios tanto en zonas serranas como rurales. En los últimos años se registran veranos más secos y con picos térmicos más marcados.

Pese a un panorama general de menor humedad, no se descartan episodios aislados de tormentas fuertes, un comportamiento característico del clima cordobés: días de calor extremo que pueden cerrarse de manera repentina con chaparrones intensos, ráfagas y abundante actividad eléctrica.