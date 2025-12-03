Omar Ezequiel Villarruel, abogado experto en la Reforma Laboral: "La nueva Ley diría: si no te gusta, date por despedido".

Omar Ezequiel Villarruel, abogado experto en Derecho Laboral, opinó sobre la nueva Reforma Laboral que propuso el gobierno de Javier Milei y advirtió a los trabajadores cómo se verían perjudicados.

Según explica en su perfil de TikTok, la reforma que impulsa el Gobierno pone en riesgo derechos ya adquiridos por los trabajadores. Para Villarruel, estas medidas son recesivas porque violan el principio de progresividad, que establece que los derechos conquistados no deben reducirse, sino ampliarse.

"Ahora la Ley va a decir que si no te gusta, date por despedido", sostiene el abogado. En este sentido, señaló que si esta Reforma se aprueba, el empleador va a poder determinar las condiciones de trabajo en su totalidad, mucho más allá de lo acordado previamente.

"Me preocupa esta nueva parte de la Ley sobre las condiciones de trabajo. Si el empleador decide trasladarte a otra sucursal a 100 km o cambiarte los horarios, puede perjudicarte económicamente y afectar tus proyectos de vida", argumentó. Y sumó que por ejemplo, si estudiás en la universidad a la mañana y habías acordado trabajar por la tarde, puede cambiar tus horarios de la noche a la mañana.

Además, aclaró que si bien antes se podía iniciar "una acción legal, judicial, muy cortita" frente a esta situación, con esta reforma no se podría. "Me parece una aberración, porque es un despido discriminatorio. Abuso de mi condición de empleador para que te vayas. Está bien, te voy a pagar todo, pero vos te quedás sin trabajo. No va a haber más trabajo, va a haber menos trabajo", concluyó, contundente.

Qué propone la Reforma Laboral del gobierno de Javier Milei

Esta nueva Reforma Laboral, bajo el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, propone cambios radicales como ampliar la jornada laboral (con la posibilidad de superar las 8 horas diarias), flexibilizar contratos, permitir convenios por empresa, sustituir indemnizaciones tradicionales, introducir modalidades como “bancos de horas”, entre otras.

También prevé cambios en vacaciones, como la posibilidad de fraccionarlas. Además, propone modificaciones en varios aspectos de las relaciones laborales, como horarios, convenios colectivos y formas de contratación.

Los expertos en derechos laborales advierten que estas medidas podrían debilitar los derechos ya adquiridos por los trabajadores, precarizar aún más los empleos, ampliar la informalidad y debilitar la fuerza de los sindicatos.

Cuándo se va a debatir la nueva Reforma Laboral

Según trascendió, el Gobierno ya terminó de redactar la nueva Reforma Laboral y el proyecto sería enviado al Senado para su discusión. "El proyecto de modernización laboral ya está terminado. Lo tienen sólo Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich”, le dijo una fuente a Infobae en las últimas horas. Si el Senado la aprueba, pasaría a la Cámara de Diputados. El objetivo del Gobierno es conseguir aprobación antes de fin de año.

Agustín Monteverde, senador de La Libertad Avanza, adelantó que muy posiblemente el debate se extienda hasta febrero. "Por la magnitud del tema no va a alcanzar en diciembre. Con seguridad, al menos una parte quedará para febrero. No veo viable hacer una reforma laboral tan rápido", sostuvo.

A pesar de esto, aclaró que si el Poder Ejecutivo lo solicitara, su bloque está dispuesto a dar la discusión. “La reforma laboral es un paso indispensable. El país entero clama una modernización laboral porque el empleo es raquítico”, enfatizó.