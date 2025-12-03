Boca vs. Gimnasia por la final del torneo de Reserva: cuándo juegan y cómo ver en vivo

La liga de Reserva del fútbol argentino vivirá una jornada decisiva este miércoles. Boca y Gimnasia de La Plata se enfrentarán para definir al campeón del Torneo Proyección Clausura 2025. El encuentro marcará el cierre de un certamen donde ambos equipos demostraron solidez a lo largo de la competencia y llegaron a la instancia final tras superar a rivales de jerarquía en los playoffs.

¿Cuándo juegan Boca y Gimnasia por la final de la Reserva?

El partido entre Boca y Gimnasia por el torneo de Reserva se jugará este miércoles 3 de diciembre y el partido comenzará a las 19:30 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield. El encuentro contará con la presencia de ambas parcialidades en las tribunas. El partido lo transmitirá ESPN y TNT Sports, y se podrá ver en vivo por LPF Play o Disney+ vía streaming.

El Xeneize alcanzó la definición después de una campaña destacada en la Zona A del torneo. El equipo dirigido por Mariano Herrón finalizó como líder de su grupo con 33 puntos, producto de 10 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Durante la fase regular, los azul y oro marcaron 24 goles y recibieron 11 en contra, números que reflejaron un equilibrio entre ataque y defensa. En la etapa de playoff, el conjunto de la Ribera eliminó a Lanús por la mínima diferencia, superó a Instituto en la definición por penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario y venció 2-0 a River en las semifinales con un doblete de Iker Zufiaurre en Ezeiza.

Gimnasia llegó a la final por un camino diferente pero igualmente efectivo. El Lobo terminó tercero en la Zona B con 29 unidades conseguidas a través de 8 triunfos, 5 empates y 3 caídas, con 22 goles a favor y 14 en contra. El equipo conducido por Ricardo Kuzemka mostró contundencia en los partidos eliminatorios al derrotar 2-0 a Newell's en octavos de final, superar 3-1 a San Lorenzo en cuartos y golear 4-0 a Argentinos Juniors en las semifinales. La actuación tripera en la instancia decisiva ante la Academia tuvo como figura destacada a Jorge de Asís, quien convirtió tres goles y ya sumó minutos en Primera División.

La final se disputará en un escenario neutral para ambos equipos. El Estadio Florencio Sola fue elegido después de evaluar distintas alternativas que garantizaran las condiciones de seguridad, accesibilidad y capacidad necesarias para un encuentro de esta magnitud. Los organismos de seguridad confirmaron la logística de traslado tanto para los equipos como para las hinchadas, y el estadio de Banfield recibirá aproximadamente 5500 espectadores. Los hinchas de Gimnasia podrán retirar sus entradas sin cargo a cambio de la donación de un alimento no perecedero mediante un sistema de reserva por el portal de autogestión del club.

Boca buscará su título número 29 en la divisional de Reserva, categoría donde es el máximo ganador de la historia. El plantel de Herrón cuenta con jugadores de experiencia en Primera División como el arquero Leandro Brey, quien ha estado sumando minutos en esta categoría para mantener el ritmo competitivo. El cipoleño Valentino Simoni será otra de las figuras del Xeneize en la final, con 95 partidos disputados en la Reserva durante el siglo XXI, 23 goles convertidos y cuatro títulos conseguidos. El mediocampista irá en busca de su quinto campeonato en la categoría.

El ganador de la final tendrá la oportunidad de disputar el Trofeo de Campeones ante Vélez, equipo que se consagró campeón del Torneo Proyección Apertura. Este encuentro adicional representa un atractivo extra para el vencedor del miércoles, ya que podría cerrar el año con dos títulos en la divisional. La expectativa en ambos planteles es máxima de cara a una definición que marcará el cierre de temporada para las divisiones juveniles y que podría significar un salto de calidad para varios futbolistas que buscan consolidarse en sus respectivos clubes.