Conmoción por el accidente que sufrió Guillermo Francella: "Me lastimé bastante"

Guillermo Francella sorprendió en su visita a El Hormiguero al relatar el accidente vial que sufrió en la isla de Fuerteventura apenas un día antes de iniciar el rodaje de Playa de Lobos, la película que protagoniza junto a Javier Veiga. Aunque el tono de la anécdota estuvo acompañado por risas y humor, el actor dejó en claro que atravesó un episodio serio. “Fue un accidente feo. Muy feo. Gracias a Dios fue con suerte. Fue el día previo a filmar”, comenzó.

Francella contó que viajaba en auto junto a la productora del filme, quien conducía, su hija y su hermano. Tras una salida nocturna, tomaron un camino repleto de rotondas: “Fuerteventura tiene muchas rotondas. No sé por qué cada cien metros hay una”, relató entre risas, para luego sumar que algunas estaban sin iluminación. Ese recorrido, combinado con un desvío erróneo del GPS, derivó en un choque inevitable: “Nos perdimos con el Waze… Cuando la retoma, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas. Digo, ‘¡Florencia!’. ¡Pum! Un choque. Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante”.

El actor contó que tanto él como su hermano sufrieron golpes por el impacto, pero ninguno resultó herido de gravedad. “Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estaban ilesos, pero con golpes”, dijo, y destacó que pudo presentarse al rodaje sin lesiones visibles: “Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día”.

Los detalles del accidente de Guillermo Francella en España

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la rápida llegada de los servicios de emergencia. Francella lo describió con humor: “Parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia en serio. Fue tan inmediato que parecía un ensayo”. Su coprotagonista, Javier Veiga, también recordó el temor inicial cuando le avisaron del choque: “Pensé: ‘En Argentina me van a matar por haber matado a Francella’”, contó entre carcajadas.