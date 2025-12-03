Fátima Florez contó lo que pasó siendo novia de Javier Milei: "Yo lo viví"

Fátima Florez visitó Otro día perdido y, en una conversación en tono distendido con Mario Pergolini, repasó cómo fue su vínculo con Javier Milei y qué sucedió puertas adentro durante aquellos meses de enorme exposición pública. La humorista, que siempre mantuvo un perfil reservado, sorprendió al revelar cómo vivió ese período marcado por el impacto mediático. Consultada por el conductor sobre su vínculo actual con Karina Milei, respondió cantando: “Sin vergüenza, bandido, atorrante. Te descuidaste, dormiste ya es tarde…”.
Pergolini planteó que el contexto en el que comenzó su relación con el Presidente fue “muy especial”, marcado por la campaña electoral y la posterior asunción. “Creo que no se conocían tanto como para asumir un momento así. Imagino que no se entendía ni qué estaba pasando”, reflexionó el conductor. Fátima coincidió en parte y recordó: “Sí, y yo venía de una relación de muchos años. Siempre tuve un perfil súper bajo. De mi vida se había hablado muy poco y de repente estaba en semejante situación”.
La actriz explicó que puertas adentro la relación era distinta a lo que se percibía públicamente: “Repito: yo lo viví con mucha naturalidad. El afuera era como muy que pasaba de todo. Nosotros teníamos una relación súper normal”. Sin embargo, admitió que el nivel de exposición fue abrumador. “Era muy fácil opinar y todo el mundo opinaba. Estábamos muy expuestos...”.
Fátima Florez contó cómo era su vida mientras salía con Javier Milei
Al hablar sobre cómo atravesó ese foco mediático, Fátima reveló que decidió resguardarse en su trabajo: “Yo seguí muy tranquila con mi labor, ensayo y temporadas. No cambié en absoluto nada de mi vida”. Según afirmó, esa rutina profesional fue lo que la mantuvo firme mientras se multiplicaban las miradas y comentarios alrededor de la relación.