“No fuimos consultados”: desde Formosa reclaman por su omisión en el comunicado pro vacunas de Nación

El Gobierno de la provincia de Formosa oficializó su malestar ante el Ministerio de Salud de la Nación por la exclusión de la provincia del comunicado institucional sobre la importancia de la vacunación, difundido días atrás por la cartera sanitaria nacional. El reclamo quedó plasmado en una carta firmada por el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, y dirigida al titular de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones.

A través de la carta, el ministro Gómez expresó el “profundo malestar” del Gobierno formoseño por no haber sido incluida la provincia entre las jurisdicciones firmantes de un documento que, según se indicó, fue suscripto por otras provincias en respaldo a las políticas de inmunización y al Calendario Nacional de Vacunación.

Uno de los ejes centrales de la carta es la aclaración respecto de la participación de Formosa en la elaboración y firma de ese comunicado. Gómez señaló que la provincia nunca fue consultada formalmente para adherir al texto difundido por Nación. “Este Ministerio no ha recibido comunicación oficial alguna (…) para la suscripción del mencionado Comunicado. De haber mediado tal requerimiento, hubiéramos ratificado expresamente nuestra postura histórica y presente a favor de las vacunas y de las estrategias de inmunización como herramienta central de la salud pública”, afirmó el ministro en el documento.

En la carta se recuerda que Formosa mantuvo, desde hace décadas, una política sostenida en materia de inmunización, con estricto cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación y acciones reiteradas para defender la incorporación y permanencia de vacunas en dicho esquema.

Gómez mencionó que, en distintas oportunidades, la provincia reclamó ante autoridades nacionales la garantía de provisión regular de dosis para niños, adolescentes y adultos, así como la no eliminación de vacunas del calendario vigente. En ese marco, consideró que la exclusión de Formosa de un comunicado nacional sobre vacunación resulta contradictoria con la trayectoria sanitaria de la jurisdicción.

Por otra parte, para el Gobierno de Formosa, la omisión de la provincia en un pronunciamiento oficial de alcance nacional vulnera el espíritu federal que, a su entender, debe regir en temas vinculados a la prevención, la protección de la población y la comunicación institucional. En la misiva se señala que la situación “se aparta de los principios del espíritu federal que debe primar en todo lo vinculado a la prevención y la protección de la población, así como del carácter federal que debe tener la comunicación oficial”.

Sobre esa base, el ministro Gómez solicitó al Ministerio de Salud de la Nación explicaciones formales sobre los motivos de la exclusión y pide una rectificación pública que incorpore expresamente a Formosa dentro de las jurisdicciones que sostienen la importancia de la vacunación. El pedido de rectificación apunta a que la posición provincial quede claramente reflejada en futuros documentos oficiales sobre la temática.

En el tramo final, la carta enmarca este episodio en un contexto más amplio. Según el Gobierno formoseño, el hecho no es aislado, sino que se suma a otras decisiones adoptadas a nivel nacional durante los últimos dos años que, a su criterio, afectaron de manera particular a la provincia. Entre esas situaciones se mencionan recortes de fondos destinados a programas básicos, demoras o faltantes en la provisión de vacunas y la exclusión de Formosa de determinados espacios de discusión federal en los que se abordaron temas vinculados al ajuste fiscal y su impacto en las provincias.

En el cierre del documento, Gómez reitera el compromiso de Formosa con la vacunación y con las políticas de salud pública, y sostiene que la provincia continuará defendiendo su posición en los ámbitos institucionales correspondientes. La carta concluye con el pedido de que el Ministerio de Salud de la Nación brinde una respuesta oficial y adopte las medidas necesarias para corregir la situación planteada en relación con el comunicado nacional sobre vacunas.