Steam regala Guild Wars 2: cómo descargarlo

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Guild Wars 2 es uno de los juegos de rol multijugador online (MMORPG) más populares del mundo y, desde hace un tiempo, está disponible de manera totalmente gratuita en Steam. El juego desarrollado por ArenaNet se destaca por su mundo abierto enorme, un sistema de combate dinámico y una historia que se adapta a las decisiones del jugador.

Para quienes buscan una experiencia online sólida sin gastar un peso, descargar Guild Wars 2 en Steam es hoy una de las mejores opciones. Además, el juego se mantiene actualizado con expansiones, eventos y contenido estacional, lo que lo convierte en una propuesta ideal para quienes disfrutan de jugar online en PC. Lo mejor es que la versión free-to-play permite acceder a la campaña principal completa, con miles de horas de exploración, misiones y batallas cooperativas.

De qué se trata Guild Wars 2

Ambientado en el continente de Tyria, Guild Wars 2 combina elementos de fantasía clásica con un enfoque moderno en combate ágil y contenido cooperativo. A diferencia de otros MMORPG, no requiere suscripción mensual, y su progresión está pensada para que cada jugador avance a su ritmo.

Entre sus características principales se destacan:

Un mundo abierto vivo, con eventos dinámicos que cambian según la participación de los jugadores.

Un sistema de combate que mezcla habilidades, movilidad y combos entre clases.

Historias personales que varían según las elecciones iniciales del personaje.

Mazmorras, raids y misiones de mundo (World Bosses) para jugar con amigos o con otros usuarios conectados.

Un modo PvP estructurado y un gigantesco modo Mundo contra Mundo (WvW).

Cómo descargar Guild Wars 2 gratis en Steam

A diferencia de otros MMORPG que exigen suscripciones, Guild Wars 2 ofrece un modelo free-to-play directo desde Steam, lo que facilita la instalación y las actualizaciones del juego.

A continuación, el paso a paso:

Abrí Steam en tu PC (o descargalo desde la web oficial si todavía no lo tenés). Iniciá sesión con tu cuenta de Steam. En la barra de búsqueda escribí “Guild Wars 2”. Entrá a la página del juego dentro de Steam. Hacé clic en “Jugar” para iniciar la descarga gratuita. Esperá a que finalice la instalación y presioná “Iniciar juego”. Creá tu cuenta de Guild Wars 2 al abrir el juego por primera vez.

Guild Wars 2 sigue siendo uno de los MMORPG más completos del mercado, ideal para quienes buscan una experiencia profunda sin necesidad de invertir dinero de entrada. Su llegada a Steam facilitó el acceso a nuevos jugadores, y con la versión gratuita alcanza para disfrutar cientos de horas de exploración y combate en un mundo que se renueva constantemente. ¿La mejor parte? Solo necesitás unos clics para sumarte a la aventura.