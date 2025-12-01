Sebastián Yatra en MasterChef Celebrity: quién es y cuáles son sus canciones más conocidas

Sebastian Yatra estará este lunes 1 de diciembre en MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity tendrá este lunes 1° de diciembre su séptima gala de beneficios, donde nueve participantes volverán a poner manos a la obra con la intención de adjudicarse alguna de las dos medallas en juego. Su desafío será, según reveló el avance del capítulo, cocinar platos típicos de la gastronomía colombiana. Para acompañar la temática, decidieron traer un invitado especial: Sebastián Yatra, que es oriundo de dicho país y es uno de sus artistas contemporáneos más emblemáticos y representativos.

¿Quién es Sebastián Yatra?

Sebastián Obando Giraldo, mejor conocido como Sebastián Yatra, nació en Medellín el 15 de octubre de 1994 pero su familia se mudó a Miami cuando él era aún muy joven. Fue en 2006, con apenas 12 años, cuando decantó por la música como profesión. Siete años después lanzaría su primer sencillo, El Psicólogo, una balada pop que pocas semanas después de su estreno ocupó el tercer lugar de la lista nacional latina en Colombia y el número uno tanto en Venezuela como en Ecuador. Su salto al estrellato, sin embargo, se dio más puntualmente en 2016.

Traicionera fue el hit que lo hizo estar en la playlist de todos. Fue rápidamente un éxito internacional y no tardó en situarlo como uno de los cantantes de pop latino más consumidos, aunque también supo componer melodías románticas; baladas y reguetón. Más adelante grabó otros éxitos, como “Robarte un beso”; “Por perro” o “No hay nadie más”. Además, supo trabajar con artistas de la talla de Carlos Vives, Reik, Daddy Yankee, los Jonas Brothers y Tini, siendo esta última su expareja durante varios años.

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Sebastián Yatra?