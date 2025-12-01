Escapada clave del fin de semana largo: el pueblo que queda a cinco horas de Buenos Aires y celebra la Fiesta de la Cerveza

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos lugares para planificar una escapada. Sin embargo, uno se destaca por ofrecer un plan de fin de semana largo diferente: Berisso. Ubicado a solo cinco horas de la ciudad de Buenos Aires, desde el próximo viernes 5 hasta el domingo 7 de diciembre celebrará la Fiesta de la Birra 2025.

Se trata de una oportunidad única para los amantes de la cerveza, ya que podrán conocer versiones artesanales de producción local, disfrutar de la gastronomía regional y escuchar más de 25 bandas en vivo como Los Charros, Kapanga y Aplanadora, entre muchísimas otras. Además, la ciudad invita a hacer otras actividades al aire libre.

Berisso: a dónde es la Fiesta de la Birra, cómo conseguir las entradas y quiénes tocan

La Fiesta de la Birra se realizará en el Parque Cívico de Berisso y la entrada será libre y gratuita. Se trata de la 11° edición del evento organizado por la Asociación de Cerveceros de Berisso en colaboración con el Municipio local que, además de ofrecer distintos versiones de cerveza, garantizará opciones para todo el público que quiera disfrutar de buena música durante el fin de semana, ya que habrá cerveza sin alcohol, comida vegana y sin TACC.

El line up de la Fiesta de la Birra en Berisso

Viernes 5 (desde las 17:00)

Dinosaurios Now

Osica Las Karras

Vernos Pasar

Hombres Trabajando

Cinco Monos Y Un Gabán

Genes Abori

Síndrome De Peter

Siente Mi Cumbia

Sábado 6 (desde las 14:00)

Bloody Mary

Lobo Negro

Punto Rojo

El Merelo

De Rumba

Iván Aispuro

Misti-Ka

E La Kossa

Quiero Cumbia

Los Charros

Uriel Lozano

Domingo 7 (desde las 14:00)

Elvira Rock

Aplanadora

Voltage

La Moura

Luz Belito

La Medianera

Los Chirimikis

Kapanga

¿Qué otras actividades se pueden hacer en Berisso?

Además de la gran fiesta de la cerveza, Berisso es ideal para escapar de la ciudad porque cuenta con aguas calmas y calles tranquilas para caminar y desconectar de la rutina. Es un destino que funciona como un verdadero museo a cielo abierto con una vasta historia inmigrante y paisajes increíbles. Entre las diferentes actividades para hacer se puede: