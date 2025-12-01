La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos lugares para planificar una escapada. Sin embargo, uno se destaca por ofrecer un plan de fin de semana largo diferente: Berisso. Ubicado a solo cinco horas de la ciudad de Buenos Aires, desde el próximo viernes 5 hasta el domingo 7 de diciembre celebrará la Fiesta de la Birra 2025.
Se trata de una oportunidad única para los amantes de la cerveza, ya que podrán conocer versiones artesanales de producción local, disfrutar de la gastronomía regional y escuchar más de 25 bandas en vivo como Los Charros, Kapanga y Aplanadora, entre muchísimas otras. Además, la ciudad invita a hacer otras actividades al aire libre.
Berisso: a dónde es la Fiesta de la Birra, cómo conseguir las entradas y quiénes tocan
La Fiesta de la Birra se realizará en el Parque Cívico de Berisso y la entrada será libre y gratuita. Se trata de la 11° edición del evento organizado por la Asociación de Cerveceros de Berisso en colaboración con el Municipio local que, además de ofrecer distintos versiones de cerveza, garantizará opciones para todo el público que quiera disfrutar de buena música durante el fin de semana, ya que habrá cerveza sin alcohol, comida vegana y sin TACC.
El line up de la Fiesta de la Birra en Berisso
Viernes 5 (desde las 17:00)
- Dinosaurios Now
- Osica Las Karras
- Vernos Pasar
- Hombres Trabajando
- Cinco Monos Y Un Gabán
- Genes Abori
- Síndrome De Peter
- Siente Mi Cumbia
Sábado 6 (desde las 14:00)
- Bloody Mary
- Lobo Negro
- Punto Rojo
- El Merelo
- De Rumba
- Iván Aispuro
- Misti-Ka
- E La Kossa
- Quiero Cumbia
- Los Charros
- Uriel Lozano
Domingo 7 (desde las 14:00)
- Elvira Rock
- Aplanadora
- Voltage
- La Moura
- Luz Belito
- La Medianera
- Los Chirimikis
- Kapanga
¿Qué otras actividades se pueden hacer en Berisso?
Además de la gran fiesta de la cerveza, Berisso es ideal para escapar de la ciudad porque cuenta con aguas calmas y calles tranquilas para caminar y desconectar de la rutina. Es un destino que funciona como un verdadero museo a cielo abierto con una vasta historia inmigrante y paisajes increíbles. Entre las diferentes actividades para hacer se puede:
- Remar en kayak entre canales del delta
- Navegar en velero bajo las estrellas
- Pescar pejerreyes y dorados
En Berisso también se pueden realizar diferentes actividades acuáticas y al aire libre
- Recorrer los viñedos locales
- Hacer travesías en bicicleta
- Visitar la Isla Paulino, que ofrece senderos para recorrer y la posibilidad de hacer picnics frente al agua.