Steam regala Arena Breakout: Infinite: cómo descargarlo

Si sos fanatico de los shooters tácticos, te va a encantar Arena Breakout: Infinite. Se trata de un juego de extracción táctica donde cada bala cuenta, cada decisión duele y lo que importa es sobrevivir… y salir con el botín. El título fue lanzado hace muy pocas semanas y se encuentra disponible gratis en Steam.

En el juego entras a mapas altamente realistas, te equipás para la misión, enfrentás tanto otros jugadores como la IA, saqueás recursos y tratás de “extraer” con vida antes de perderlo todo. Tiene fuerte componente de PvPvE, y su sistema de armas y modificaciones —más de 900 mods en más de 20 ranuras— lo hacen ideal para quienes les gusta personalizar a fondo.

Cómo descargarlo gratis en Steam

Seguí estos pasos para instalar Arena Breakout: Infinite en Steam de manera muy sencilla:

Abrí Steam en tu PC o descargalo e instalalo si aún no lo tenés. En Steam, buscá “Arena Breakout: Infinite” o ingresá al enlace oficial del juego. En la página del juego hacé clic en “Jugar” o “Instalar” —ya que es free-to-play, no te cobran nada. Esperá que se descargue e instale el cliente. Tamaño recomendado: unos 70 GB aproximados. Una vez instalado, lanzalo, seguí las instrucciones en pantalla para crear tu cuenta (o vincularla) y entrá al juego.

¿Por qué vale la pena darle una chance?

Se destaca por su gran cantidad de jugadores concurrentes : tras su lanzamiento se registraron más de 35.000 jugadores al mismo tiempo en Steam, un buen indicio de comunidad activa.

Mapas variados : hay al menos cinco mapas distintos (“The Farm”, “The Valley”, “Northridge”, “Armory”, “TV Station”), cada uno con su propia estrategia.

Diseñado para ambos públicos: tanto para quienes buscan una experiencia hardcore como para quienes recién arrancan en el género.

En resumen, si querés meterte en un shooter serio que no te saque la billetera desde el primer minuto y que tenga profundidad táctica, Arena Breakout: Infinite es una excelente opción.