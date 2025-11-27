Se van de River: los 4 jugadores que serán vendidos para recaudar dinero

Marcelo Gallardo redefine su plantel.

River atravesó un 2025 para el olvido, que quiere dejar atrás rápidamente. El conjunto de Marcelo Gallardo no encontró respuestas ni el camino para conseguir un buen funcionamiento y, junto a este, buenos resultados. Y eso se vio reflejado en que no pudo obtener ningún título en toda la temporada, producto de varias decepciones a nivel local e internacional.

De esta manera, el "Muñeco" cierra el año con la mirada puesta en realizar una depuración del plantel y darle libertad a los jugadores que no va a tener en cuenta en un futuro. Una decisión obligada para poder volver a darle forma a su equipo, frente a un primer semestre de 2026 donde su margen de error se redujo al mínimo y su espalda para equivocarse ya no es tan ancha.

Los 4 jugadores que River está dispuesto a negociar

Hay algunos jugadores de la "Banda" que tienen los días contados en la institución. Pero particularmente hay cuatro por los que la dirigencia está dispuesta a negociar por si llega una oferta. Se trata nada menos que de Lautaro Rivero, Facundo Colidio, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli, aunque sus casos son distintos, ya que tuvieron rendimientos diferentes.

En el caso del primero, uno de los puntos más altos del equipo durante el segundo semestre de 2025 y del que pueden venir fuerte desde Europa. En cuanto a Colidio, un jugador que demostró capacidad, pero sin tanta regularidad. Bustos no terminó de afianzarse en el "Millonario" desde su llegada y Boselli no encontró lugar nunca prácticamente.

Lautaro Rivero, uno de los puntos altos de River.

Otros jugadores que no siguen en River

La tendencia de haber borrado a Miguel Borja y Paulo Díaz de los últimos encuentros va de la mano a que no seguirán en la institución. De la misma manera, se marcharían Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo "Pity" Martínez e Ignacio "Nacho" Fernández. "Héroes de Madrid" que comienzan a quedar en el pasado, en una necesidad imperiosa del club de empezar de cero y formar otro equipo, con nuevos héroes.

"Tenemos que descomprimir porque las cabezas están demasiado cargadas y cuando eso pasa en un panorama negativo cuesta todo más. Para el año que viene no debemos fallar, me hago responsable, así que esa va a ser la idea", fue lo que dijo Gallardo, enfático en la idea de renovar el plantel. El presidente electo Stefano Di Carlo renovó su contrato en la previa al superclásico con Boca, para darle un espaldarazo. Pero el "Muñeco" es consciente que la paciencia es escasa.