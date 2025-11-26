Strangers Things: cuáles son los cuatro episodios clave que deberías volver a ver antes de la temporada final

La quinta y última temporada de Stranger Things estará disponible desde este miércoles 26 de noviembre en Netflix y, en medio de la euforia de los fanáticos de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer revelaron los cuatro capítulos que hay que volver a mirar antes de ver el Volumen 1 de la temporada final.

Strangers Things temporada 5: estos son los cuatro episodios que deberías volver a ver antes del final

Pasaron nueve años desde que los hermanos Duffer lanzaron la serie por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp. Ambientada en una ochentosa ciudad Hawking y llena de fenómenos extraños, la ficción logró imponerse como éxito en todo el mundo y mantener en vilo a sus seguidores. Este miércoles comienza su final.

Stranger Things estará disponible desde este miércoles 26 de noviembre a las 22 hs en Argentina

La nueva temporada llega tres años y medio después del lanzamiento de la cuarta y es clave estar preparados para comprender los hechos, recordar los personajes y entender guiños durante esta quinta entrega. Por eso, para quienes no tienen 35 horas para revivir cada uno de los episodios, los creadores señalaron los cuatro capítulos claves de toda la serie que habría que volver a mirar:

Will el sabio (Will the Wise), episodio cuatro de la segunda temporada.

El espía (The spy), episodio seis de la segunda temporada.

Masacre en el laboratorio Hawakins (The Massacre at Hawkins Lab), episodio siete de la cuarta temporada.

El huésped (The Piggyback), capítulo nueve de la cuarta temporada.

Hay cuatro episodios que deberías volver a ver para entender la mitología detrás de Vecna

“La segunda temporada fue cuando realmente empezamos a desarrollar la mitología y a profundizar en todo, y en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí fue donde realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante”, explicó Matt Duffer en declaciones al medio The Hollywood Reporter, al tiempo que remarcó que la temporada cuatro también "es muy relevante".

En ese sentido, Ross añadió: "Masacre en el laboratorio Hawkins empieza a desvelar parte de la mitología del Upside Down y a dar algunas respuestas. Y, por supuesto, todo lo relacionado con Henry (Jamie Campbell Bower) y Eleven (Millie Bobby Brown) sigue resonando a lo largo de la quinta temporada". "Son buenos episodios para revisitar", aseguró.

Stranger Things quinta temporada: cuándo se estrenan los capítulos de la parte 2 y 3

La temporada final de Stranger Things se estrena de manera escalonada y cuenta con tres partes: Volumen 1 y 2 y el último episodio. Tras el lanzamiento de los primeros cuatro episodios habrá que esperar un par de semanas para conocer el desenlace final de la saga. Los siguientes estrenos serán: