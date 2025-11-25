Los tres estrenos clave de Netflix esta semana: llegan las producciones más esperadas del año

Netflix incorpora esta semana tres importantes producciones a su catálogo. Además de la tan esperada quinta temporada de Stranger Things, la plataforma de streaming sumará dos películas originales muy diferentes: un thriller y un film navideño de acción.

Estos son los estrenos de Netflix en la última semana de noviembre 2025

Stranger Things

La temporada final de Stranger Things llegará finalmente esta semana. Se trata de la primera parte, ya que la quinta entrega estará dividida en tres partes. La producción nuevamente estará ambientada en Hawkins, en el año 1987, y la ciudad estará en cuarentena luego de la apertura de los portales al Otro Lado. Al mismo tiempo, Eleven estará entre las sombras, mientras sus amigos Mike, Dustin, Lucas y Will buscarán encontrar y derrotar a Vecna.

Este jueves ya se podrán ver los primeros cuatro episodios denominados "La misión", "La desaparición de...", "La trampa de Turnbow" y "Hechicero". El Volumen 2 se estrena el 25 de diciembre y el gran final el 31 de diciembre, con un episodio especial de dos horas que también se proyectará en salas de cine.

La primera parte de Stranger Things se estrenará el miércoles 25 de noviembre

Se estrena el miércoles 26 de noviembre a las 22.

Un robo muy navideño

Esta nueva película de Netflix comienza a preparar a los usuarios para la temporada navideña. Protagonizada por Olivia Holt y Connor Swindells, Un robo muy navideño aborda la historia de dos ladrones principiantes que planean un robo en uno de los centros comerciales más concurridos de Londres en la previa a Navidad. Sin embargo, la suerte no estará a su favor y deberán enfrentar una serie de inconvenientes juntos que los llevarán a un desenlace romántico por fuera de los planes.

Mamá te quiere está disponible desde el 24 de noviembre

Estará disponible desde el 26 de noviembre.

Mamá te quiere

Para los usuarios que buscan contenido más aterrado, la plataforma añadirá la película Mamá te quiere, protagonizada por Sarah Paulson. Este thriller sigue a Chloe, una joven que ha estado aislada desde niña por una enfermedad. Sin embargo, Chloe comenzará a descubrir los oscuros secretos de su madre Diane y tratará de huir de su hogar.

Un robo muy navideño estará disponible desde el miércoles 26 de noviembre