Estrenos Netflix en diciembre 2025: lista de las nuevas series y películas que llegan

Estrenos de Netflix para diciembre de 2025.

Netflix arranca diciembre de 2025 con una oleada de lanzamientos que combinan nostalgia, misterio, biografía y emoción. El mes se perfila como uno de los más destacados del año para la plataforma, cerrando con el tan esperado final de Stranger Things y títulos que van desde crímenes en iglesias hasta documentales íntimos. Aquí, una mirada a los estrenos más relevantes y la lista completa de las producciones que llegan a la plataforma.

"Jay Kelly", una producción de Noah Baumbach.

Stranger Things: Temporada 5 – Volumen 2 y 3. El cierre de la saga de Hawkins, uno de los pilares de Netflix, llega en dos partes: el Volumen 2 se estrena el 25 de diciembre y el gran final el 31 de diciembre, con un episodio especial de dos horas que también se proyectará en salas de cine. En esta entrega, el peligro aumenta: Hawkins vive bajo cuarentena, Once está en las sombras, y el grupo de amigos tiene un solo objetivo: encontrar y derrotar a Vecna. El desenlace promete ser épico, emocional y lleno de giros.

Jay Kelly. Una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach, con George Clooney como el actor Jay Kelly y Adam Sandler interpretando a su manager Ron. La película sigue su viaje por Europa, donde ambos confrontan sus pasados, sus errores y sus sueños. Se estrena el 12 de diciembre, y el filme promete un tono íntimo, nostálgico y muy humano.

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out. El detective Benoit Blanc, interpretado nuevamente por Daniel Craig, regresa en este tercer filme de la saga Knives Out. Escrito y dirigido por Rian Johnson, el título presenta un crimen aparentemente imposible en una pequeña iglesia católica, donde Blanc debe colaborar con un sacerdote para descubrir la verdad. Después de un breve paso por cines, llegará a Netflix el 12 de diciembre.

Lali: La que le gana al tiempo. Este documental argentino, de aproximadamente 74 minutos de duración, profundiza en la transformación personal y artística de Lali Espósito tras un paréntesis de cuatro años lejos de los escenarios. Con material inédito, entrevistas íntimas y el recorrido de su carrera, termina con sus conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield. Se estrena el 4 de diciembre.

Emily en París – Temporada 5. Esta serie llegará el 18 de diciembre, con Emily repartiendo su vida entre Roma y París. Después de su mudanza a Italia, la serie promete más romance, conflictos laborales y nuevos personajes en esta “historia de dos ciudades”.

Lista de estrenos en Netflix, por día