Fecha de estreno de los capítulos finales de "Stranger Things", la serie de Netflix de gran éxito mundial

"Stranger Things", quinta temporada.

La esperada quinta y última temporada de Stranger Things se prepara para llegar a la plataforma Netflix con una estrategia de estreno poco habitual: se dividirá en tres partes, lo que le da un carácter especial a uno de los eventos televisivos más esperados del año.

La serie creada por los hermanos Duffer se estrenó originalmente el 15 de julio de 2016, presentando a un grupo de adolescentes de Hawkins, Indiana, enfrentándose a fuerzas sobrenaturales del llamado “Mundo del Revés”. Desde entonces, Stranger Things se consolidó como uno de los mayores éxitos de la plataforma, marcando la cultura pop con su estética ochentera, su banda sonora nostálgica y personajes ya icónicos como Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Will. Nueve años después de su debut, la historia llegará a su cierre en 2025, prometiendo un final a la altura de su fenómeno global.

Fechas de estreno de "Stranger Things"

Para Argentina (y Latinoamérica en general), el calendario oficial de estrenos es:

El Volumen 1 — episodios 1 a 4 — debutará el 26 de noviembre de 2025 .

. El Volumen 2 — episodios 5 a 7 — se lanzará el 25 de diciembre de 2025.

El episodio final — episodio 8 — llegará el 31 de diciembre de 2025.

"Stranger Things", disponible en Netflix.

Qué esperar de la temporada final de "Stranger Things"

Según los creadores, la historia estará centrada en Hawkins en otoño de 1987; el pueblo está bajo cuarentena militar, la amenaza de Vecna continúa, y el grupo de amigos tiene que actuar con urgencia para detener el avance del villano. El ritmo también será diferente: en palabras de los hermanos Duffer, “esta temporada arranca a toda velocidad” sin la introducción tranquila de temporadas anteriores.

Con un estreno segmentado en tres fechas (noviembre y diciembre), ocho episodios en total y una duración de largometraje para algunos capítulos, esta última entrega de Stranger Things apuesta a un cierre épico para una de las series más populares de Netflix. Para los fans en Argentina y toda Latinoamérica, marcar los días 26 de noviembre, 25 de diciembre y 31 de diciembre será clave para no perderse esta despedida.