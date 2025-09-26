El antes y después de los actores de Stranger Things: cómo cambiaron desde la temporada 1 en fotos

Stranger Things (2016 - 2025).

Stranger Things, la exitosa serie de Netflix, estrenará su quinta y última temporada a partir del 26 de noviembre de 2025, dividida en tres partes. Serán ocho episodios en total, con un final previsto para el 31 de diciembre de 2025. Ambientada en el otoño de 1987, la trama mostrará a Hawkins bajo cuarentena militar, mientras Eleven debe esconderse y los protagonistas unen fuerzas para detener a Vecna.

A lo largo de casi una década, el elenco de Stranger Things ha crecido junto con sus personajes. Aquí un repaso de las figuras centrales, los personajes más queridos de la televisión contemporánea y cómo han evolucionado en la historia.

Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper): pasó de ser la niña con poderes telequinéticos criada en un laboratorio a una joven que enfrenta traumas, pérdidas y el peso de ser la salvadora. En la última temporada se la verá escondida y obligada a tomar decisiones extremas.

Millie Bobby Brown, como Eleven/Jane Hopper.

Finn Wolfhard (Mike Wheeler): inició como el líder ingenuo del grupo de amigos y el principal apoyo de Eleven. Con los años, maduró, asumió la carga emocional de liderar y ahora deberá mantener unido al grupo en la batalla final.

Finn Wolfhard, como Mike Wheeler.

Noah Schnapp (Will Byers): el niño que desapareció en el Upside Down se transformó en un joven marcado por secuelas, visiones y sentimientos de exclusión. Su rol en el desenlace puede estar ligado a enfrentar sus miedos y hallar su lugar.

Noah Schnapp, como Will Byers.

Winona Ryder (Joyce Byers): comenzó como madre soltera desesperada por recuperar a su hijo y se convirtió en una líder emocional del grupo. En esta temporada podría volver a arriesgarlo todo por salvar a los suyos.

Winona Ryder, como Joyce Byers.

David Harbour (Jim Hopper): de policía desilusionado a héroe y padre adoptivo de Eleven. Tras sobrevivir a la Unión Soviética y a monstruos del Upside Down, se espera que sea clave en la resistencia contra Vecna.

David Harbour, como Jim Hopper.

Joe Keery (Steve Harrington): el chico que fue popular en el colegio pasó de ser antagonista a héroe inesperado y protector del grupo. Su evolución lo volvió uno de los personajes más queridos; ahora se espera que sea central en las misiones más peligrosas.

Joe Keery, como Steve Harrington.

Natalia Dyer (Nancy Wheeler): de estudiante responsable a intrépida investigadora. Con su valentía e inteligencia, será probablemente quien descubra claves cruciales para vencer a la amenaza.

Natalia Dyer, como Nany Wheeler.

Charlie Heaton (Jonathan Byers): el hermano introvertido y fotógrafo sensible que siempre cuidó de Will. Su mirada observadora y sacrificio personal podrían ser decisivos en la temporada final.

Charlie Heaton, como Jonathan Byers.

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair): comenzó escéptico y racional, pero su relación con Max y las experiencias en Hawkins lo transformaron en un luchador leal y valiente. Se lo verá en primera línea del combate.

Caleb McLaughlin, como Lucas Sinclair.

Sadie Sink (Max Mayfield): llegó como la rebelde del grupo y terminó convertida en uno de los personajes más trágicos. Tras sobrevivir al ataque de Vecna en la temporada 4, su recuperación y fortaleza emocional marcarán su destino.

Sadie Sink, como Max Mayfield.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson): el más ingenioso y carismático del grupo, con humor y corazón. Sus ocurrencias y su capacidad de análisis lo posicionan como un aliado imprescindible en la estrategia final.

Gaten Matarazzo, como Dustin Henderson.

Maya Hawke (Robin Buckley): introducida en la tercera temporada, se ganó un lugar con su sarcasmo e inteligencia. Se espera que contribuya con lógica y valentía en la lucha definitiva contra el Upside Down.