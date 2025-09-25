Stranger Things 5: cuándo y en qué fecha se estrena cada parte del final de temporada

Se lanza la temporada final de Stranger Things.

Stranger Things es una de las series más taquilleras de Holliwood de la última década. Lanzada en 2016, los protagonistas de esta serie crecieron junto a la ficción y le pondrán punto final a la historia que atrapó a millones de fanáticos. En 2022 se estrenó lo que fue su cuarta temporada, lanzada en dos tramos entre mayo y julio de ese año, mientras que hubo que esperar tres largos años para conocer la definición.

Sin embargo, la fecha de estreno de la temporada 5 ya tiene fecha de lanzamiento y se estrenará de manera escalonada en tres partes. Esto le dará un cierre épico a la serie, para la cual los seguidores tendrán que saber manejar la ansiedad. Esta estrategia de lanzamiento permitirá mantener la expectación y tensión durante más de un mes, hasta el desenlace final de la saga.

Cuándo se estrena cada parte de Stranger Things, temporada 5

La quinta temporada de Stranger Things parte 1 llegará el 26 de noviembre de 2025 con cuatro episodios.

La segunda parte de la temporada final se emitirá el 25 de diciembre de 2025 con tres episodios.

Y el episodio final de Stranger Things se estrenará el 31 de diciembre de 2025.

Cómo está compuesto el elenco de Stranger Things, temporada 5

Los protagonistas de Stranger Things en la actualidad.

La serie contará en su última edición con todos los integrantes del reparto principal, que incluye a Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman, Priah Ferguson, Cara Buono y Jamie Campbell Bower.

Cómo es la trama de Stranger Things, temporada 5

Stranger Things está ambientada en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, en los años 1980. El cercano Laboratorio Nacional Hawkins aparentemente realiza investigaciones científicas para el Departamento de Energía de los Estados Unidos, pero experimenta en secreto con lo paranormal y lo sobrenatural, a veces con sujetos de prueba humanos. Sin darse cuenta, han creado un portal a una dimensión alternativa a la que se refieren como Upside Down, cuya presencia comienza a afectar a los residentes de Hawkins de manera calamitosa.

La quinta temporada representa la culminación de cinco años de narrativa interconectada, en la que Hawkins ha sido escenario de amenazas sobrenaturales y aventuras épicas, con los protagonistas envueltos en dolorosos y difíciles desafíos, de persecuciones y al filo de la muerte. Netflix destacó que esta temporada será especialmente ambiciosa, con un desarrollo más oscuro y un desenlace que promete cerrar el destino de los protagonistas de forma definitiva.